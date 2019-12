ATAV y la nueva temporada: la súplica de la "China", cuándo saldrá al aire y quiénes estarán

El éxito de Argentina, tierra de amor y venganza tomó por sorpresa hasta a Adrián Suar. Si bien es cierto que el gerente de programación de El Trece esperaba que le fuera bien a la tira ambientada en la década del 40, la gran recepción del público y los jugosos números de rating que cosechó durante todo el año hicieron que el dueño de PolKa decidiera redoblar la apuesta. Habrá una segunda temporada, estará ambientada en 1962 y ya apareció el primer anticipo. Todo lo que tenés que saber en esta nota.

Según pudo confirmar BigBang, las primeras reuniones tuvieron lugar a mediados de octubre. Fue en ese momento que Suar convocó a los guionistas de la ficción para pedirles una segunda temporada. La época elegida: la década del sesenta. ¿La premisa? Algunos de los personajes del primer envío tendrían que mantenerse.

El teaser de la segunda temporada

De acuerdo al anticipo que se emitió luego del final de ATAV, los elegidos fueron -como era de esperarse- algunos de los personajes más queridos. Estarán Mercedes Funes, Fernán Mirás y Eugenia "la China" Suárez. Sin embargo, un dato llamó la atención: el personaje de Raquel no parecía haber envejecido veinte años, por lo que podría tratarse de una de las cuatro hijas que, de acuerdo al relato final, tuvo con Aldo.

Uno de los grandes desafíos que tendrán Leo Calderone y Carolina Aguirre será explicar cómo hizo Alicia para sobrevivir, dado que el personaje se suicidó junto a su hermano, interpretado por Benjamín Vicuña. Quien no participará será el chileno, aunque todo indica que será su hijo quien regresará veinte años después para vengar la muerte del villano.

¿Quién es la madre? ¿Acaso será Marie, la prima de Lucía? ¿Ese fue el motivo por el cual la actriz de reparto se tornó en una figura tan importante en el último capítulo de la ficción? Lo cierto es que al momento de definir si había o no una segunda temporada, los guionistas trabajaban en el final de la primera entrega, por lo que todo indica que el final fue pensado para dejarle el camino abierto a la nueva tira.

El suicidio de Alicia que deberán resolver los guionistas

Cuando se conoció la noticia, no fueron pocos los miembros del elenco los que manifestaron sus ganas de participar del nuevo proyecto. Pero fue la "China" Suárez quien pisó el palito en vivo. Un mes atrás, cuando confirmaba desde Miami su separación de Vicuña, la actriz habló del proyecto y reveló sin darse cuenta que su personaje no moriría en la primera entrega; algo que le remarcó Ángel de Brito. "Me encantaría poder estar y que siga Raquel", confirmó en su momento, cuando ya estaba escrito el final.

Otro de los actores que también marcó su posición fue Mirás. En un video grabado especial para el canal de YouTube de la tira, el villano se emocionó al hablar de su personaje, Samuel Trauman, y remarcó: "Me quedo con ganas de seguir interpretando a Trauman. No suele pasar en las tiras, porque uno se agota después de un año de trabajo".

Fuentes de la productora le confirmaron a BigBang que el proyecto llegará a la pantalla chica recién el 2021, aunque las grabaciones podrían comenzar en pocos meses. Por el momento, todos los cañones están puestos en la nueva ficción, Separadas.