¡Atentos De Paul y Cami Homs! Shakira le pagó una fortuna a Piqué para mudarse a Miami con sus hijos

Tras la separación a principios de junio, Shakira y Gerard Piqué comenzaron a diagramar la separación de bienes y sus nuevas vidas. Mientras él estaba listo para quedarse en Barcelona sin ningún inconveniente, la colombiana le informó que dejaría España en cuanto pudiera y acompañada de sus hijos Sasha y Milan. Pero para eso, el futbolista debía dar el visto bueno. Algo que parecía imposible.

Pero, la plata (casi) todo lo puede. En las últimas horas, después de que la cantante aceptara as dos pretensiones económicas de su ahora ex marido, ya tiene listas las valijas para trasladarse a una de sus propiedades en Miami junto a los dos pequeños. Claro que el camino hasta ahí no fue nada fácil.

Hace dos meses, a través de un comunicado de prensa, la pareja explicó los motivos del final de su pareja: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Pero, con el correr de los días, se supo la verdad. El defensor de Barcelona habría engañado en incontables oportunidades a la cantante. Tras enterarse de las andanzas del defensor, lo echó. Al principio, los rumores apuntaron a una joven modelo de apenas 20 años como la supuesta amante de Gerard.

Pero el insaciable Piqué parece que tenía gustos variados. De hecho, la prensa española aseguró que mantuvo una relación clandestina con la mamá de Pablo Gavi, un joven compañero del plantel de Barcelona. Pero hubo más.

Susy Cortez, más conocida como Miss BumBum, confirmó que Piqué le mandaba mensajes, fotos y videos sexuales para conquistarla. Ahora la prensa de España asegura que la amante de Piqué es una joven de 22 años que conoció en el bar La Traviesa, el preferido del jugador.

En ese contexto, Miss BumBum, una mediática brasileña que se hizo conocida por intentar seducir a Messi, afirmó que Piqué es “un conquistador serial” y “adicto al sexo”. Por ese motivo, la modelo explicó que el final de la relación estaba cantado. “Piqué es un adicto al sexo. Por eso Shakira lo dejó. Estaba cansado de los engaños”, relató en una entrevista.

BumBum también contó que Piqué intentó conquistarla y le envió fotos desnudo: “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, pidió mi número y me mandó un mensaje. Me escribía por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa, cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.

Y agregó: “Me mandó fotos que no abrí, pero pude ver que estaba desnudo. Shakira no se lo merecía. Pero yo sé que él es adicto al sexo. Quiere tenerlo con todas y todo el tiempo. Por ese motivo, Shakira decidió finalizar su matrimonio. Más allá de que lo descubrió engañándola, Shakira lo dejó porque él es adicto al sexo”.

Además, Miss BumBum relató que Piqué le tenía celos a Messi por el fanatismo de ella. “Quería que me declarara fan suya y que posara con su camiseta. También me pidió las medidas exactas de mi cola. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora ha llegado el momento de contar todo lo que sé y todo lo que me pasó a mí”, afirmó.

Más allá de los dichos de la influencer, la revista Socialité de España descubrió las movidas nocturnas de Piqué y cuál era la estrategia para conquistar a decenas de mujeres a escondidas de Shakira. Luego de los partidos de La Liga o si no tenía compromisos por la Champions League, Gerard pasaba las noches en un famoso bar de Barcelona.

En ese lugar le habían armado un salón privado al cual ingresaban las mujeres que él quería. Para llegar al lugar, Piqué pedía un taxi que le enviaban sus amigos y usaba gorra y anteojos oscuros. Para ingresar, utilizaba una puerta lateral que da a un callejón y usaba una palabra en código. Lo mismo hacían algunas de sus amantes. La palabra era elegida por el propio futbolista.

Una vez en el salón privado, Gerard tenía vista al resto del bar sin ser visto. Así podía ver si alguna de las mujeres presentes le gustaba, si era así, le pedía a uno de sus amigos que la llamara y si ella aceptaba, pasaba al salón para conocerlo. Según Socialité, el salón estaba adornado con cortinas rojas, sin ventanas al exterior y unas escaleras que llevaban a un piso superior. En ese lugar, había habitaciones con camas que Piqué utilizaba para tener sexo con sus amantes.

La ira de Shakira al enterarse de todo esto fue en aumento. Por eso decidió dejar España. Según información del programa de Telemundo, La mesa caliente, ya firmaron el acuerdo de separación y quien deberá pagar una fortuna es la colombiana. En el arreglo final de finalización de matrimonio, Piqué le pidió a su ex cinco pasajes en primera clase por año para visitar a sus hijos Milan (9) y Sasha (7) en Miami hasta que cumplan 18 años.

Además, la cantante deberá pagarle, además, 400 mil dólares a Gerar por una deuda que tiene con el fisco de España. También se dice que el más beneficiado en la división de propiedades en Europa fue el futbolista ya que la artista comenzó a comprar casas y departamentos una vez que se casó con él.

Por otra parte, medios españoles aseguran que al finalizar la temporada, el catalán dejaría el Barcelona para comenzar a jugar en el Inter de Miami, el equipo que preside el inglés David Beckam. De esa manera, podrá estar cerca de sus hijos.



Los bienes a repartir

Según el sitio Celebrity Net Worth, Shakira acumularía más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son mucho menos y su patrimonio llegaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa.

Por ese motivo, ella pidió la custodia total de sus hijos y también cedió algunas propiedades en Europa para apurar su partida a Miami. Para colmo, más allá de su separación con Piqué, la colombiana sufrió la persecución de Hacienda, durante años, porque no declaró 14.5 millones de euros.

A algunas propiedades que tienen bajo propiedad de algunas sociedad, se le suman las dos de la pareja: Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, cuya cotización de 4.800.000 dólares; y otra comprada en 2015 y ubicada cerca del Camp Nou, tasada en USD 5.3 millones. Ambas le quedarían al futbolista.

Lo mismo pasaría con su mansión de soltero, que tienen tres plantes y vale 5 millones de dólares. Por su parte, Shakira se irá a vivir a la mansión que compró hace muchos años en Miami y que cuesta más de 14 millones de dólares. El final de una historia de amor que temrinó de la peor manera. Y con mucha plata de por medio.