Atrasa, señora: tras el papelón con Manguel, Moria ahora fue por Thelma Fardin

Después del cruce que tuvo con la periodista Romina Manguel, a quien criticó por no haber dado a conocer el nombre del funcionario que la habría acosado, Moria Casán cantó retruco y salió a cruzar a varias de personalidades que la criticaron por sus declaraciones “machirulas”.

Soy hermafrodita x lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streap tease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

Una de ellas fue la actriz Thelma Fardin, quien denunció penalmente a su colega Juan Darhés por haberla violado cuando ella tenía 16 años. "Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas", escribió Fardin en una serie de tweets.

hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos. (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

