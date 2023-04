“¡Aún me asquea!”: un ex Gran Hermano denunció que fue abusado por un conductor

Tras la detención de Marcelo Corazza por trata de personas y corrupción de menores, y luego de la acusación por abuso sexual contra Jey Mammon, un ex Gran Hermano, Sebastian Pollastro, ex participante del reality, utilizó su Instagram para hacer un extenso posteo contando lo que sufrió al salir de la casa en 2007. Hoy, a sus 36 años, aseguró: “Ojalá otros sigan teniendo el valor de denunciar ante la justicia y que los culpables paguen".

En medio de un contexto escandaloso y aberrante, Sebastián se sintió con la necesidad de decir lo suyo, contar que también fue abusado y disparar contra la producción del programa. En el posteo manifestó que fue abusado sexualmente por un conductor y productor de televisión, aunque evitó dar nombres y mayores precisiones al respecto.

Al mismo, hizo hincapié a la forma absurda en que fue abordado por entrevistadores y periodistas de ese momento por su anterior abuso a sus ocho años. "Ni hablar del conductor/productor metiéndose en mi habitación borracho, erecto, tirándose arriba de mí en la cama", precisó.

"No me sorprende, me duele, me vulnera y remueve muchas cosas. Porque amén de 'la sorpresa fingida para la cámara' de tantos, la realidad es que son muchísimos los casos de quienes sufrimos abusos", destacó Pollastro en su posteo, en relación a los casos trascendidos en los últimos días y, además, al recordar que él fue abusado por primera vez cuando sólo tenía 8 años.

Durante su carta habla de abusos en plural y explica porqué lo menciona así. "Lo digo en plural porque, lamentablemente, cuando tu primera experiencia sexual es un abuso, de alguna manera se vuelve a repetir, ya sea por la manipulación del abusador, la psiquis dañada que te dejan, la complicidad de su entorno/canal, la impunidad que les da la guita/poder/contactos o la sociedad que sigue sin querer hablar de algo tan horroroso como lo es este tema, porque es más fácil seguir mirando para otro lado que hablar de algo tan incómodo, algo que sigue pasando todos los días", manifestó.

A su vez, remarcó que a pesar de trabajar este dolor en terapia, todavía le indigna la impunidad con la que se manejan en el medio. “¡Aún me asquean! Verlos al aire dando el papel de padres de familia, de periodistas respetados, de gente graciosa y buena onda”, reflexionó.

Al terminar, concluyó con dolor: "No se trata de Gran Hermano, esto pasa en el colectivo, en las oficinas, en las aulas, en las familias. Se trata de una sociedad enferma que mira para otro lado, que naturalizó durante años que estos tipos estén frente a la pantalla".