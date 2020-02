Auténtica polémica en el bar: Cinthia Fernández defendió a Virginia Gallardo y apuntó contra Iúdica

La salida de Virgina Gallardo de “Polémica en el Bar”, programa que se emite por América, y el detonante de las actitudes del conductor, Mariano Iudica, siguen dando tela para cortar y se suman nuevas voces contra él. Ahora la que salió a criticarlo abiertamente fue la modelo y penalista, Cinthia Fernández, que en sus redes sociales recordó el maltrato que sufrió por parte de Iudica. “Se portó espantoso conmigo”, tuiteó.

Me parece Perfecto q lo hagan con Vir y tmb con todas las que nos paso lo mismo Liliana Parodi. Porque somos bastantes y jamás se acercaron a nadie, y uno calla porque sino te cierran las puertas del canal. Bastante cruel el medio es hr q cambien — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 21, 2020

Recordemos que la salida de Gallardo despertó todo tipo de polémicas y dudas, sobre todo por los comentarios machistas que suele decir Iudica. Sin una despedida formal, la vedette aseguró que se fue "mal" del programa y detalló: "Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene", aseguró, enigmática.

En ese contexto, Fernández utilizó su cuenta de Twitter para responder a una nota que le realizaron en el sitio Ciudad a la Gerenta de Programación del canal, Liliana Parodi, en donde ella manifestó que iban a hablar no sólo con Gallardo, sino también con la productora para saber qué fue lo que ocurrió a ciencia cierta.

“Me parece perfecto que lo hagan con Vir y también con todas las que nos pasó lo mismo Liliana Parodi. Porque somos bastantes y jamás se acercaron a nadie, y uno calla porque si no te cierran las puertas del canal. Bastante cruel el medio, es hora que cambien”, tuiteó Fernández.

Luego de ese tuit a Fernández la fueron a buscar desde Ciudad para que explique un poco más a lo que se refirió. “Somos varios lo que salimos del canal así. Y uno no habla por miedo a que le cierren las puertas. Es algo que no debería pasar. Cuando me fui de 'Involucrados, me llamaron mis compañeros, y eso me reconfortó. Me sentí bien. Pero Mariano (Iúdica) no me llamó y era el conductor del programa. Hace poco, dijo que entre nosotros estaba todo bien, y de hecho, él me pasó el contacto para que este fin de semana vaya a trabajar a los carnavales de Formosa. Pero no se trata de conseguir un trabajo sino de hablar, porque me quedé sin laburo cuando más lo necesitaba”, manifestó.