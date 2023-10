Autos de alta gama, espiritismo y "viejos meados": el nuevo round entre Baby Etchecopar y El Dipy

La bronca entre Baby Etchecopar y David Martínez, más conocido como "El Dipy",viene desde hace tiempo. O al menos, comenzó cuando el cantante devenido a candidato a intendente de La Matanza por la Libertad Avanza desfilaba por el programa de Viviana Canosa -en ese entonces todavía en América TV- defendiendo a los funcionarios macristas.

Lo cierto es que en los últimos días, y a pocas horas de las elecciones generales del 22 de octubre, un nuevo round comenzó entre ambos. Es que el periodista amenazó con revelar información personal sobre el cantante que le dio su supuesta madrina y El Dipy, al enterarse, le contestó con dureza. Incluso, afirmó que ella está muerta hace mucho tiempo como para que lo prometido por el conductor sea cierto.

"Dejame mandar un saludo enorme a Baby. Que le mando un beso enorme desde acá", comenzó a expresar el cantante tras que terminen de entrevistarlo en LN+. "No se peleen", intervino Jonathan Viale para apaciguar la rivalidad. "Un viejo meado", disparó de forma disruptiva el artista. "No, es un gran amigo. No estoy de acuerdo", continuó el periodista, defendiendo a su ex compañero. "Amigo mío también", agregó Luis Novaresio.

"Amigo tuyo, amigo mío no es. Anoche en su programa de televisión dijo que hoy iba a sacar a mi madrina al aire para decir que todo lo que yo contaba es mentira, que yo nunca fui pobre, que yo nunca nada", explicó El Dipy para fundamentar su furia. "Que tengo un Mercedes Benz. Le digo, Baby: 'Tengo un Mercedes Benz del 2012. Me lo gané laburando. Y seguramente, le mando un saludo enorme porque mi madrina está muerta desde hace 17 años. No sé si está haciendo espiritismo, señor. Le mando un beso enorme", agregó.

"La política es un acto para los otros, no un acto personal. Lo que estás haciendo es un hecho personal que corresponde que lo arregles personalmente", lanzó Novaresio reprimiendo la actitud que venía de tener el invitado. "Lo dijo Baby en televisión", respondió el matancero en su defensa. "Pero no corresponde", aseguraron los periodistas.

Los ataques todavía no habían llegado al punto más alto, ese que alcanzaría justo después. "Y lo que él hace tampoco corresponde. Un beso, Baby. Y que te vaya bien. Dejá de recibir sobres de (Horacio Rodríguez) Larreta", acusó. "De ninguna manera. Justamente Baby no, porque tuvimos una gran discusión sobre eso. Es un amigo y un gran periodista", rechazó Viale.

El ataque certero contra el conductor había comenzado antes en la red social X, cuando subió el video del anuncio de Etchecopar y lo cuestionó. "¡Hola baby! Quiero estar presente en esa nota. Hace cuánto que no hablo con mi madrina. No sé cómo hacés vos para comunicarte con ella. Qué tipo de ritual hacés. Enséñame. Porque hace 17 años que murió mi madrina Felicia (hermana de mi padre). Mi papá la quiere saludar", disparó el cantante.

"Mi Mercedes Benz me lo compré hace 5 años. Es del año 2012. Y lo más lindo de todo es que me lo compré con la plata que me gano laburando hace 20 años en la música. No lo compré con pauta como recibís vos, que siempre estás con uno o con otro para ganar plata. Invitame que voy", cerró su publicación.

El anuncio de Baby había sido contundente y similar a lo que reveló el matancero en su protesta. "Mañana tengo una nota en la radio. La madrina de El Dipy le quiere comer el hígado. Porque dijo en un programa... hoy me llamó, que tuvo sus primeras zapatillas a los nueve años. Es mentira todo, nunca fue pobre... no sé, voy a escuchar a la madrina. Es un problema de ella. Pero mañana podemos dilucidar, porque este chico anda en un Mercedes Benz nuevo. Vos pensá, si el pibe este con dos años de ser conocido, anda en un Mercedes, imaginate cuando llegue", precisó Etchecopar, sembrando sospechas sobre el candidato.

Al mismo tiempo, el martes a la noche el periodista tuvo en su programa de A24 a Sergio "Fideo" Galván, un ex socio de El Dipy, quien comenzó su intervención televisiva juzgando a los periodistas presentes por "la mentira que se comieron" con el candidato.

"Él nunca vivió en la calle, él nunca comió de la calle. Cuando yo lo veía en los programas, él decía que a los 9 años durmió en una plaza de San Justo. Eso es una pura mentira", indicó Galván. "Nunca sufrió todo lo que él dice, los padres de El Dipy son personas de bien", agregó.

Luego directamente le habló a la cámara con el fin de que lo escuche su ex socio: "Sos un pelotudo, vos sos una creación mía. Todo lo que hablas y todo lo que decís, un poquito lo aprendiste de la actuación que yo te enseñaba para que vayas a cantar el sábado", señaló. "Él salió segundo en La Matanza por el voto bronca, metían a (Javier) Milei en la urna pero a él nadie lo quiere en La Matanza, ni los músicos porque circuló un audio de él diciendo que los músicos de Matanza somos todos cagones", cuestionó Galván. "Ojalá que no pierda en La Matanza porque hay mucha gente que lo está esperando por sus mentiras", concluyó.