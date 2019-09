Avance: Francella y Peretti como los ladrones en la película sobre el "robo del siglo" al Banco Río

El llamado "robo del siglo", en el cual cinco ladrones asaltaron una sucursal del Banco Río en Acasusso en enero del 2006, ya tiene versión cinematográfica. Y este miércoles se publicó el primer anticipo del tráiler.

Un caso fascinante

El caso fue uno de los episodios policiales más memorables de la historia criminal argentina: los delincuentes ingresaron con armas de juguete, se llevaron 15 millones de dólares y huyeron en gomón por un túnel. Antes de irse, dejaron una nota en la bóveda que rezaba "sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es sólo plata y no amores".

Los dos principales protagonistas del robo, Luis Mario Vitette Sellanes y Fernando Araujo, serán encarnados respectivamente por Guillermo Francella y Diego Peretti. Son justamente ellos quienes se muestran al principio del teaser.

Fue Araujo el principal ideólogo del robo, situación particular considerando que no tenía pasado criminal: se dedicaba a enseñar jiu jitsu y también a pintar. "Era un gran orador, pero como vestía ropa sucia, tenía barba crecida y fumaba marihuana, parecía un bohemio fantasioso, no un hombre que quiere cometer un gran asalto", supo contar Rubén Alberto de la Torre, otro de los miembros de la banda, a El País. El uruguayo Vitette Sellanes, mientras tanto, fue el principal negociador con la policía en la toma de rehenes que siguió al asalto.

De la Torre, quien en el filme será encarnado por Rafael Ferro, fue el encargado de dirigir la toma de rehenes; mientras que el llamado ingeniero Sebastián García Bolster (Pablo Rago) fue quien diseño y construyó el túnel de escape.

Elenco y estreno

El filme, con la dirección de Ariel Winograd (Mi primera boda, Mamá se fue de viaje y Permitidos), contará también con actuaciones de Luis Luque y Mariano Argento. Llegará a los cines el 16 de enero del 2020.