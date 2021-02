Avanza la denuncia de Anna Chiara Del Boca contra Biasotti: perimetral y las pericias psicológicas clave

La Justicia ordenó en las últimas horas prorrogar la medida cautelar contra Ricardo Biasotti que le impide acercarse o mantener contacto "de cualquier tipo" con su hija Anna Chiara del Boca, quien el 21 de noviembre del 2019 radicó una denuncia en su contra por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Menos de un mes después de la denuncia, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°43 determinó la medida perimetral, que se prorrogó en julio del 2020 y ahora la extendió por seis meses más. Biasotti tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de su hija. Además, la Justicia le otorgó un botón antipánico a la hija de Andrea Del Boca, dado que de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, su padre intentó amedrentarla para evitar que ratificara la denuncia en su contra.

"Lo más importante es lo que dice la Justicia en su resolución, que remarca: 'Atento a la verosimilitud de los hechos denunciados'. La pandemia dilató un poco el proceso, pero ahora se van a disponer las medidas psicológicas que es lo único que queda pendiente", precisó en diálogo con este portal Juan Pablo Floribello, abogado de Andrea Del Boca.

Pese al parate que implicó la pandemia de Covid-19, el letrado aclaró que hay cinco declaraciones testimoniales que complican la situación de Biasotti. "Más de cinco testigos declararon en la causa y han sido muy contundentes en su declaración. Han comprometido al señor Biasotti en su participación en el hecho criminal por el que se lo está investigando", agregó el letrado.

Manoseos y películas porno: el crudo relato de Anna Chiara Del Boca sobre los abusos de su padre

En febrero del 2019, la hija de Andrea de Boca y su ex, Ricardo Biasotti, Anna Chiara, protagonizó un estremecedor video en el que revelaba situaciones de maltrato que tanto ella como su madre afirmaron sufrir en manos de su papá.

"¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuándo dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo, porque ni taparte sabías, ni para eso servís", fueron las crudas palabras que Anna le dedicó a Biasotti en aquel entonces.

Además, la hija de la actriz detalló que vio bolsos repletos de dinero en el departamento de su papá cuando ella era chica. "Nunca te privaste de llamarla put* a mamá. Cuando me dejabas encerrada en un auto, sabiendo muy bien que no tenía la fuerza para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa”, contó, al tiempo que agregó: “Seguro no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento, ahora sí lo sabes".

Andrea del Boca describió los abusos sexuales que habría sufrido su hija: "Le apoyaba su miembro"

“Ella empezó a contar que cuando la llevaba a su casa el progenitor masculino, como ella le dice, la obligaba a dormir en el dormitorio de él. Él estaba desnudo y le apoyaba su miembro, su pito, la toqueteaba, la besaba en la boca. A ella le daba mucho asco… Ella se sentía como en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la podía escuchar. Yo le daba un celular para que se comunicara conmigo, pero él sistemáticamente lo escondía. El asco que le daba cuando la obligaba a ver películas pornográficas. Ella no sabía a esa edad lo que significaba, pero le daba mucho asco ver cómo personas se besaban por donde uno hacía pis. Con los años se dio cuenta de que eso se llamaba sexo oral. Pero era muy chiquita y no tenía que pasar por todo esto”, reveló la actriz en medio de una crisis de llanto, en comunicación con el programa Nosotros a la mañana.

“Cada vez que Anna tenía que ir a dormir a la casa del padre, suplicaba que no la dejáramos ir, se agarraba de las puertas. Yo hice las denuncias en el Juzgado de Menores, pero nunca fue escuchada, nunca fue a Cámara Gesell, siempre me decían que había que seguir intentándolo. Es más si yo no permitía que la viera, las multas las tenía yo. Es un dolor… Le robó la inocencia. El padre biológico es inhumano, no me cabe en la cabeza. Es muy duro, no se imaginan cuánto... tener que relatar, como mamá, lo dicho por Anna”, sumó.