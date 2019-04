Avengers Endgame: en qué orden deberías ver las películas del Universo Marvel para entender el final de la saga

El gran día llegó. Terminó la espera y los calendarios ya pueden sumar el círculo rojo sobre el día de hoy. Se estrena la gran película para los fanáticos de Avengers. En todos los cines de Latinoamérica se podrá ver el episodio Endgame. Para calmar los nervios y nivelar la ansiedad, podes armar una maratón de películas de los superhéroes para reparar la secuencia de los hechos y tener en tu mente más presente los detalles de cada historia.

La película es la entrega número 22 del Universo Cinematográfico de Marvel, que se inició en 2008 con la película Iron Man. Si quieres ver 'Avengers: Endgame', pero nunca viste una película del Universo Marvel no te angusties. No es para tanto. La gran pregunta para los que no conocen demasiado o los que quieren reconfirmar su amor por cada personaje es: ¿En qué orden deberías ver las películas? En el libro Marvel Studios: The Firs 10 Years, la firma lanzó una línea de tiempo oficial del MCU para ayudarte. ¡Mirá!

ACLARACIÓN ANTI-HATERS: Los que conozcan del tema verán el diagrama y posiblemente lo cuestionarán...Técnicamente los eventos principales de Ant-Man and The Wasp sucedieron antes de Infinity War, pero sugerimos verlas en ese orden para apreciar completamente las escenas de los créditos finales.

Si no tenés tiempo para ver todas, reláx. Algunas se pueden omitir. Avengers: Endgame es el final de una serie de 22 películas. Pero no te preocupes: no necesitas ver cada una para verla. Así que no uses como excusa el hecho de no saber sobre la ficción para evitar acompañar a ese amigue comiquero.

La BBC armó una lista de las diez películas que puedes omitir y aun así entender lo básico en Endgame.

-Hulk: el Hombre Increíble: aprenderás todo lo que necesitas saber acerca de los personajes clave en Avengers Assemble.

-Thor, un Mundo Oscuro: no necesitas ver esta para captar la esencia de Avengers: Era de Ultrón.

-Iron Man 2: a los fans de Scarlett Johansson tal vez no les gustará saltarse esta película ya que es su entrada al Universo Marvel.

-Iron Man 3: ver a Robert Downey Jr siempre será un placer, pero si te saltas esta película no te sentirás confundido con el resto.

-Ant-Man: Scott Lang y sus superpoderes son explicados de nuevo en Capitán América: Civil War.

-Doctor Strange: todo lo que realmente necesitas saber es que este filme introduce a la Piedra del Tiempo.

-Guardianes de la Galaxia 2: hay varios personajes curiosos que se desarrollan aquí pero no te darán información nueva para la batalla final.

-Black Panther: tenemos nuestras dudas sobre si sugerirte que omitas esta película, que es una de las mejores del Universo cinematográfico Marvel. Pero además de dar a conocer que Wakanda es un lugar no obtendrás información más relevante.

-Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity te ayudarán a conocer a los personajes.

-Capitana Marvel: De nuevo, mírala puedes, pero si está presionado por el tiempo lo único que tienes que saber es que Carol Danvers (Brie Larson) obtiene sus poderes de una piedra espacial mejor conocida como Tesseract, y que ella será un personaje importante en la batalla final en Avengers: Endgame. También te servirá para saber que el hombre que reunió a Los Vengadores perdió un ojo contra un alienígena disfrazado de gato.

En resumen, ¿Querés saber qué es lo importante en Avengers Endgame? Seguí leyendo, o frená acá y andá al cine.

Los planes para las películas de Marvel están estructurados en fases y cada una termina con una mezcla de personajes. Avengers Assemble marcó el final de la fase uno y Era de Ultrón cerró la fase dos. Endgame no solo termina la fase tres, sino que también concluye la serie de 22 películas que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, llama The Infinity Saga. Las apuestas sobre el final de la película giran en torno a qué superhéroes sobrevivirán a la batalla con Thanos. El nuevo título para las tres primeras fases del MCU hace referencia a su historia general, que aborda la reunión de las Gemas del Infinito (seis piedras poderosas que otorgan gran poder a quien las posea) y la guerra contra Thanos (Josh Brolin).

Endgame desarrollará la historia de cómo Los Vengadores restantes intentan rescatarlos a todos, después de que el villano Thanos se apoderara de las Gemas del Infinito y eliminara a la mitad de todos los seres vivos con un chasquido de sus dedos en Avengers: Infinity War. Todas las apuestas giran en torno a quién llegará a la meta en Endgame, ya que también coincide con el final de los contratos de algunas de las estrellas más grandes de Marvel.

Aunque se rumorea que la película Black Widow está siendo planificada, podría ser una precuela, por lo que no hay garantía de que el personaje de Johansson sobreviva. Sin embargo, una cosa es segura: pase lo que pase, llevará tiempo que se desarrolle la historia de Endgame. Esta será la película más larga del Universo Marvel hasta el momento, con tres horas y dos minutos. Esa es la misma duración que la primera entrega de la trilogía de "l Hobbit de Peter Jackson, Un viaje inesperado (2012).

***Comentanos si ya tenés tu entrada y si la irás a ver.