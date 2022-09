"Avisá, puedo salir en culo": Rusherking, la "China" y el accidentado (y meloso) live por "Perfecta"

Jueves por la noche en Argentina. Viernes de madrugada en Madrid. Pese a los más de diez mil kilómetros de distancia, Eugenia "la China" Suárez y Rusherking protagonizaron un trastabillado (y meloso) live para presentar Perfecta, el videoclip de la primera canción que el trapero le dedicó a la ex Argentina, tierra de amor y venganza. De los 40 "mi amor" en menos de tres minutos, al reclamo en vivo que la actriz le hizo a su novio.

La "China" viajó esta semana a España para para promocionar Objetos, la película que protagoniza con Álvaro Morte y Verónica Echegui. Sin embargo, ya se había comprometido a participar del lanzamiento del nuevo tema que Rusherking le dedicó a sólo cinco meses de haber comenzado su relación. Fiel a su palabra, la actriz (y aspirante a cantante) se quedó despierta hasta las tres de la mañana para participar de un live con su novio y mostrarle a sus millones de seguidores el videoclip de la canción.

"Eeeeepaaaaa", fue la reacción que el trapero tuvo cuando la "China" le atendió la videollamada. "Hola, mi amor. Estamos acá en el vivo, pero no te puedo sumar. Te muestro desde ahí", le explicó a la actriz, quien respondió con un cariñoso: "Hola, mi amor".

Pese a que ya sabía de antemano que realizarían el live, la actriz se hizo la sorprendida por el llamado e incluso retó a su novio en vivo. "Saludá a los seguidores", le pidió Rusherking. "¿Qué? ¡Ay, boludo; avisá!". El trapero no escondió su sorpresa frente al reclamo. "Tomás, dejame que prendo la luz o algo", le espetó. "Pero si estás linda ahí", resistió el músico. "No, mi amor", respondió la actriz.

Me tenés que avisar cuando es así, sabés que yo te puedo salir con cualquier cosa. Puedo aparecer en culo"

Después de mostrar su cambio de look (se cortó el flequillo), la "China" explicó que se encontraba en el Viejo Continente y que se quedó despierta para poder acompañar a su pareja durante el lanzamiento. Pero, antes de hacerlo, volvió a cuestionarlo.

"¿Por qué me hablás como si no me conocieras? Me hablás como si me estuvieras entrevistando", disparó la actriz desde Madrid. "Te estoy entrevistando", esquivó rápido el trapero. "Acá son las 2:52 de la mañana. Me dejé el maquillaje para esta conversación con vos, para no asustar a nadie", explicó Suárez.

Después del vivo, el cantante presentó el videoclip protagonizado, claro, por Suárez. Y la actriz no dudó a la hora de compartir algunas imágenes del back, en el que asegura: "Es mi canción favortia. Me la aprendí el mismo día porque la escuché muchas veces. Y creo que si algún día la escucho en vivo voy a llorar, te lo aviso".