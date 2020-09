Axel Caniggia, apuntó contra su hermana Charlotte: "Solo le importa su fama y arrogancia"

Días atrás, Axel Kevin Caniggia -el hijo artista de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis- usó sus redes para dedicarle un contundente y muy directo mensaje a su mamá: "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida. Qué lástima, que no estás. M".

Según trascendió, tanto Nannis como Axel se encuentran instalados en Marbella. Sin embargo, la relación más reciente del hijo mayor de los Caniggia habría generado diferencias en la familia. Axel está en pareja con Nieves, que es 15 años mayor que él y es resistida por la mediática.

Con la interna familiar instalada, Charlotte Caniggia contó cómo está la relación con su familia y aseguró que hermano solo está deprimido. "La gente sube memes porque está medio bajón, yo a veces subo memes de la vida. Y no estoy deprimida, y la gente se cree que estoy deprimida", explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "O sea, la gente pone ay, que estás, re depre, y no. No sé, la verdad no puedo opinar de mi familia, cada uno pone lo que quiere en sus redes, cada uno opina lo que quiere. Simplemente, hay más comentarios negativos siempre en redes, en persona nunca te bardean".

Pero lejos de quedarse callado, Axel volvió a tomar la palabra, aseguró que hace años que no habla con su hermana y cargó con dureza contra la participante del Cantando 2020.

"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que hable de circo, que es lo que hace ella constantemente. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida", dijo.

A través de una charla que mantuvo vía WhatsApp con Ángel de Brito, el artista de 30 años, agregó: "Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia".

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia son abuelos biológicos de una nena de 5 años. La menor es fruto de la relación que mantiene Axel con su actual pareja, Nieves. Además, el artista plástico adoptó a la hija de 8 años de Nieves, fruto de una relación anterior.

Desde su nacimiento, Nannis jamás visitó a su nieta debido a que “nunca aprobó” la relación de su hijo con Nieves. Fue el ex futbolista de la selección el único que apoyó a Axel y quien comparte un vínculo como abuelo con la nena.

Nannis nunca tuvo contacto con su nieta y a partir de ahí se rompió la relación con Axel. De hecho, Claudio Paul le habría dado plata a Axel para que haga su vida con Nieves, ya que antes vivía en la cuestionada mansión de Marbella, junto a sus padres

Al parecer, a Nannis la tomó por sorpresa que Axel decidiera irse a vivir junto a Nieves, ya que tenía “otros planes” para él. Según el entorno de la mediática, le molesta la diferencia de edad y afirma que no era el momento que Axel fuera padre por el momento de su carrera artística.

Axel Caniggia mantiene su vida lejos del plano mediático y la resguarda bajo un hermetismo de siete llaves. Sin ir más lejos, existen muy pocas fotos de su hija, aunque en las redes sociales de Nieves se pueden ver varias imágenes de la nena con su abuelo Claudio.