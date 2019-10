Axel, el hijo bajo perfil de Nannis y Caniggia, prometió contar una verdad "oculta"

Axel Caniggia tiene 28 años, es el hijo mayor de Claudio Paul y Mariana Nannis, y hasta hoy –a diferencia de sus hermanos, Alex y Charlotte- había decidido mantener un perfil bajo con respecto a la escandalosa separación que viene protagonizando el matrimonio.

Este martes, el artista plástico de la familia decidió romper el silencio por primera vez y le envió un mensaje a Tomás Dente, panelista de Nosotros a la mañana, para dar a conocer que está planificando viajar a la Argentina para contar “la verdad” de todo este asunto. "Hay muchos secretos ocultos", sostuvo el hermano de los mellizos.

En concreto, el joven –que se encuentra viviendo en España junto a su mujer, Nieves- habló por primera vez a través de WhatsApp con el ciclo de El Trece sobre las graves acusaciones de su madre a su padre. “No voy a contar mi verdad, no. LA verdad. Únicamente, la verdad. Eso es lo que contaré cuando me siente a hablar y por supuesto que lo voy hacer”, disparó.

Y sumó: “Hay una gran verdad oculta en mi familia que aún no ha salido a la luz. ¡Saldrá! Y eso es seguro, aunque tarde un poco. Hay muchos secretos ocultos. Se sabrán y se sorprenderán muchas personas de lo que contaré. Por supuesto, cada cosa avalada por sus pruebas para que no se puedan desmentir. Vamos a viajar a la Argentina en algún momento y me sentaré a hablar”.

Mientras que el mayor de los hermanos Caniggia sostuvo que viajará al país para contar “la verdad” sobre este escándalo, sus hermanos optaron en cambio por ponerse del lado de Mariana Nannis. Mientras que Alexander contó que Claudio Paul lo iba a buscar a la escuela y lo dejaba en el auto para irse “con prostitutas", Charlotte afirmó que Sofía Bonelli –la actual pareja del ex delantero- es un “toga”.