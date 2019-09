Axel en la mira: luego de la denuncia de Paula Galloni, reaparecieron antiguos rumores de acoso

Luego de que se viralizara un video en el cual Tini Stoessel se muestra incómoda ante un abrazo de Axel -e incluso llega a retirarle la mano de su hombro- la periodista Paula Galloni recordó un momento incómodo que vivió junto al cantante años atrás.

Beso forzado

Su confesión en realidad comenzó hace dos semanas, cuando estaba como invitada en el programa Nosotros a la mañana. "Una vez, en una entrevista, un cantante se me tiró encima. Yo era muy chica. Estábamos solos en un departamento", relató.

Y luego de que se conociera su testimonio, más lo ocurrido con Tini, generó que se recuperaran nuevas acusaciones contra el cantante.

La actual panelista de Pampita Online en aquel entonces tenía 19 años y trabajaba como cronista en la revista Pronto. De acuerdo a su relato, el artista en cuestión le quiso dar un beso y ella lo empujó. "Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola", recordó.

En ese momento, Paula no quiso dar nombres. "A la mujer no se la ampara, después a la que vienen a buscar es a mí. Decirlo también me comprometería a mí porque puedo tener un problema yo en vez de esta persona", señaló advirtiendo además que "le pasó a cien más y hay gente a la que le pasaron cosas más graves" con el mismo cantante.

Revelación

La revelación de Galloni fue traída a colación el lunes por Stefy Xipolitakis en Incorrectas, ante lo cual Carolina Papaleo preguntó si el acosador en cuestión era Axel. "Yo no lo digo, lo están diciendo las redes y ahora hay una ola de gente que quiere salir a hablar de lo cariñoso que habría sido Axel", sugirió su compañera.

"Stefy Xipolitakis me nombró en el programa de Moria, ella como panelista tiene que saber que tiene que salir la persona a hablar, sería mejor que ella me consulte", expresó por su parte Paula en Pampita Online, donde eventualmente admitió que el cantante que había intentado besarla por la fuerza era Axel.

¿Más casos?

En relación a la supuesta existencia de más casos, varios usuarios de redes sociales trajeron a colación testimonios anónimos de tiempo atrás en los cuales fans de Axel revelaban también episodios de acoso.

A los que me preguntan, el año pasado Axel tuvo varias denuncias de acoso sexual (fans, o gente que trabajo en programas con el), pero no tuvo la relevancia necesaria y nadie le dio pelota Aca dejo algunas pic.twitter.com/46n5fBaLtv — P🆎lo  (@pabloschi) September 23, 2019

Así, una de ellas señaló que, a pedido del cantante, fue a visitarlo a un hotel con una amiga. Al recibirlas, él se habría quitado la ropa para luego pedirles un masaje al que ellas habrían accedido. Sin embargo, momentos después les demandó sexo oral insistentemente ante lo cual las jóvenes abandonaron el lugar.

Otra usuaria, además, se hizo eco de una serie de denuncias en Twitter pero luego decidió borrar el mensaje. "Lo borré porque quise y eso me da tranquilidad, no tuve que ceder ante ningún cínico o persona sin vida", escribió.

"Todo circula, todo quedará latente, todo saldrá a la luz tarde o temprano. Ojalá que salgan a hablar todas las que lo padecieron", agregó. "A los descerebrados que piden pruebas, discúlpennos por no llevar una cámara encendida en el bolsillo para cada vez que nos cruzamos a un machito".