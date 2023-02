Axel, su costado más "humano" y el consejo que lo marcó: "Tu libertad termina cuando..."

Tengo una herida por confesar, duele por dentro y no puedo hablar/ Nada que me duela tanto como verte a ti... llorar/ Y en ese juego que me invente, no soy un santo, me equivoqué/ Tantas cenizas que quedan de un fuego que provoqué, canta Axel en “Humano”, tema que lanzó hace un puñado de semanas y al que define como su canción más íntima y personal. “Sin dudas, esta canción me toca en lo más profundo", advirtió.

El cantante se está preparando para su Tour ´23 en el Teatro Ópera el próximo viernes 21 y 22 de abril. "El tema lo compuse, como siempre, con el corazón pero ésta en particular desde mi costado más íntimo y más personal. Como seres humanos que somos, todos tenemos nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, nuestros errores y muchas veces, desde un lugar de persona pública, todo eso no se ve o se cree que estamos siempre bien", dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Axel estuvo de gira por diferentes Ciudades y Estados de Colombia y en su última propuesta musical busca mostrar la dicotomía con la que conviven los artistas. El escenario, las luces, los shows, las fotos, la fama para luego terminar el día solo en la habitación de un hotel de alguna ciudad del mundo. La vorágine convive permanentemente con el silencio y la introspección con la que cada cantante termina su día.

Con 20 años de carrera profesional y una vida ligada a la música, Axel sigue prefiriendo cantarle al amor en diferentes momentos y situaciones de la vida, siempre con una guitarra en sus manos o sentado frente a su habitual piano. "Si yo me pongo a hacer trap se van a reír de mí (risas), si me pongo a rapear me van a decir ´qué le pasó a este pibe´. Por supuesto que está bueno comulgar y poder convivir con otros artistas de otros géneros, pero una canción con un piano y una guitarra existe desde hace 500 años y seguirá existiendo dentro de 500 años. Quizás no será la moda, pero estar va a estar", le dijo el exitoso artista en un mano a mano con BigBang.

¿Tus canciones suelen ser autorreferenciales?

- Sí, mucho de lo que he escrito en mi vida tienen que ver con inquietudes o historias vividas, en lo personal. Por supuesto que hay cosas que tienen cuotas de imaginación, de creatividad y fantasía, pero siempre el disparador es algo real, que vi yo o que pasó muy cerca, y que para mi tiene el mensaje que quiero dar en ese momento.

¿Qué es ser "humano"?

- Es atrevernos a aceptar y mostrar nuestras debilidades, miedos, defectos y sombras. Solemos mostrarnos, más en la sociedad de hoy, en el momento del día alegre, en el que estamos felices y justo con las más lindas fotos, y el día no es todo así. Entonces, no estamos siempre alegres en la vida, siempre con ganas de hablar con todo el mundo o en mi caso con ganas de cantar, o por ahí eso sí pero no sé.

Entonces, entender que la gente es humana y que tiene ese otro costado donde hay días que está de mal humor, hoy hay otros donde no tiene ganas de hablar. Eso, al integrarlos, nos hace realmente humanos y crecer. Esa canción tiene un poco de eso: yo soy el Axel que baja de un escenario, que es una estrella y que viene mucha gente a verlo, y también soy el papá que va a la escuela con sus hijos.

Y no es que son dos Axel, sino que soy humano común y corriente. Ojalá la canción ayude a reflexionar a la gente, a hacernos cargo y decirnos ´che, yo también tengo esto otro que quizás no lo muestro tanto y no me gusta tanto, pero es parte de mí y me hace humano´.

Este tema de la vulnerabilidad de la que hablas, ¿cómo las tratas en las canciones? ¿Lo incluís o preferís no exponer algunos temas?

- Mirá, todo con equilibrio. Hasta un cierto punto yo sí cuento mi historia y expongo casi literal lo que me pasa, pero sin cruzar una línea. Por ejemplo, he aprendido, en una reunión o en una entrevista, no hablar de alguien que no está presente porque debería tener un acuerdo previo con esa persona que me habilite a hablar. Lo mismo en una canción.

Si yo voy a hablar de alguien en una canción, seguramente le preguntaría ´¿Che, te jode que yo diga esto? ¿te jode que hable de vos?´ Y seguramente lo haría, pero si cruzo esa línea no. Mi papá siempre me decía ´tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro´. Vos sos libre, pero termina la libertad de la otra persona. Si bien siempre escribí mi historia, soy consiente que es mí historia y estoy dedicado a hablar sobre mí, no sobre los demás.



El escenario musical actual está marcado casi en su totalidad por el género urbano....

- Te voy a corregir. En su totalidad, no. Que ocupa gran franja sí, pero no en su totalidad. Fito Páez hizo 10 Movistar Arena, (Joan Manuel) Serrat hizo 6 y yo lo fui a ver a los dos conciertos. Karina hizo uno, hermoso y lleno, y Los Palmeras y La Konga también, y nada de eso es urbano. Que el Urbano ocupa mucho espacio, está buenísimo porque es la moda y la moda siempre ocupa espacio. Pero gracias a Dios sigue habiendo público para todo y música para todos.

¿La balada sigue siendo tu camino musical, digamos?

- Es que yo no podría hacer otra cosa: Si yo me pongo a hacer trap se van a reír de mí (risas), si me pongo a rapear me van a decir ´qué le pasó a este pibe´. Por supuesto que está bueno comulgar y poder convivir con otros artistas de otros géneros, como lo he hecho muchas veces y creo que aprendo muchísimo y salen buenos resultados, se enriquece mucho.

Pero una canción con un piano y una guitarra existe desde hace 500 años y seguirá existiendo dentro de 500 años. Quizás no será la moda, pero estar va a estar

Se viene el teatro ópera, ¿estás ansioso con esta idea de volver a tus raíces?

- Estoy ansioso y significa mucho porque no elegimos porque sí el Teatro Ópera. Es aquel lugar que me supo abrir las puertas con el disco "Amo", cuando buscábamos el primer teatro para hacer en Buenos Aires apareció el Ópera el 1° de octubre del 2004. Hicimos una función del disco Amo y después llegaron 20 Ópera, Gran Rex, Luna Park, Movistar Arena, Vélez, Ferro y Hipódromo y un montón de cosas, pero ahora con esta segunda etapa de mi vida, al volver a nacer y renacer realmente, dijimos vamos al Ópera de vuelta, que es un lugar grande, que la gente está cerca y nos trae tantos recuerdos. 21 y 22 de abril, dos fechas, que para mí serán inolvidables. Quedan muy pocas entradas y haremos dos conciertos bien diferentes para que los que repitan vivan dos experiencias bien distintas.