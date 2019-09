Axel y una grave denuncia por acoso por parte de una periodista: “Tenía 19 y salí llorando”

Sigue la polémica en torno a Axel. Después del video en el que se puede ver la cara de incomodidad de Tini Stoessel durante una alfombra roja, una periodista reveló que fue acosada por el cantante cuando tenía 19 años. Se trata de Paula Galloni, panelista del ciclo de Pampita.

Todo se desató después de que Stefy Xipolitakis revelara el acoso en el programa de Moria Casán. “Me nombró y quisiera aclararlo acá: hubiera estado bueno que me consulte si yo quería contarlo o no. Acá ustedes lo sabían todos y nunca lo dijimos al aire”, explicó.

“Tuve una situación incómoda con este señor. Tampoco fue que sufrí un abuso, sufrí una situación incómoda en una entrevista. Fue incómodo. Por ese entonces, trabaja para la revista Pronto”, detalló la periodista de 31 años.

La Dj Puli Demaría, otra de las panelistas, la interrumpió: “No hay que minimizarlo. Fue una situación injusta la que viviste y tuviste que defenderte y decirle que no, eso también es un abuso”.

En sintonía, Galloni prosiguió: “Está bueno que se sepan estas actitudes. A veces se mandan a periodistas a lugares, solas y esas personas están indefensas. Me pasó a mí. Con este cantante yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista”.

“Por suerte, yo tuve carácter y me fui. Pero tal vez a otra chica no le pasa. Tenía 19 ó 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle. Tenía un novio y no lo llamé porque me daba cosa. Después cuando le conté, me dijo: ‘Es un tarado, un degenerado’”.

La periodista también se refirió a la visible incomodidad que manifestó Tini: “Siento que no le gustó fingir para la cámara que estaba todo bien. Me animo a decirlo porque pasó esto de Tini. No es una frivolidad, ni Tini tuvo una actitud para llamar la atención. Estaba incómoda y fue muy genuino”.