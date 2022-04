"¡Azzaro, cagón!": el Dipy lo fue a buscar a la puerta de Crónica y tuvo que intervenir la Policía

Una más y van. Después del violento cruce que habrían mantenido Flavio Azzaro y Mariana Diarco en la puerta de Crónica TV, el Dipy -ex pareja de Diarco- amenazó al periodista desde sus redes sociales y cumplió con su palabra: esta mañana se hizo presente en el edificio de Juan de Garay, intentó increparlo y debió ser desalojado por efectivos policiales. "¡Ya te voy a cruzar, te lo juro!", disparó.

Di Arco renunció en enero de este año al canal de noticias por sus diferencias con Azzaro y, de acuerdo a la versión del músico, su ex mujer mantuvo en los últimos días otro violento cruce con el periodista en la puerta de Crónica. "Hola Flavio, así que sos tan poronga y puteás a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugiás con los dueños? Papito, mañana te voy a buscar al canal porque sos tan cagón que te fuiste rajando. En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", amenazó.

Cerca de las ocho y media de la mañana, el Dipy se hizo presente en la puerta del canal y, claro, también lo compartió en sus redes sociales. "Hola Crónica, a ver si se dejan de hacer los boludos y me dejan pasar. Estoy en la puerta", advirtió, dando a entender que la seguridad de la empresa le negó el ingreso.

Una hora después, el cantante compartió un video en el que se puede ver cómo insultaba a Azzaro mientras el periodista seguía adelante con su programa y entrevistaba (sí, no es chiste) como si nada a una parapsicóloga. "Cagón, me hacés echar por la gorra; pedazo de loro. No te hagas ningún problema, gil. Ya nos vamos a cruzar", se escucha. "Me hiciste sacar con la Policía de la puerta del canal, Flavio. ¡Cagón! Te hacés el piola con las minas y después no bancás nada. Ya te voy a cruzar. Te lo juro", amenazó luego, en otro posteo de Twitter.

Homofobia, maltrato laboral y la historia detrás de la pelea entre Mariana Diarco y Azzaro

¿Qué fue lo que sucedió? En enero de este año, Diarco renunció al canal luego de que Azzaro fuera noticia (una vez más) por su análisis y comentarios homofóbicos a la hora de cubrir la noticia policial del ataque a un bar de la comunidad LGBT+.

Luego del repudio masivo que generó su homofobia, el periodista pidió disculpas públicas y, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, realizó una capacitación en perspectiva de género. Pero Di Arco cuestionó la decisión de las autoridades del canal y presentó su renuncia al ciclo Siempre Noticias que condujo durante casi dos años.

"Opino que las disculpas de Azzaro fueron nefastas, que el contenido de la nota no tuvo ningún interés de aclarar lo que había sucedido, ni de pedir disculpas sinceras. Por este motivo no estuve presente en la misma y por discrepancias con mi producción", señaló en un duro descargo que compartió desde Instagram.

Luego de anunciar su renuncia, Diarco manifestó su apoyo a Carolina Bizgarra, periodista que sufrió en vivo el maltrato de Azzaro cuando intentó señalarle que el "foco" de la noticia era policial y no su posición con respecto a si debían existir o no los bares LGBT+.

"Me solidarizo con mi compañera del canal Carolina Bizgarra. A la que opino menospreció su labor periodística (la cual es muy buena), poniendo como protagonista a sus preferencias sexuales. Me solidarizo con todo el colectivo LGTBIQ+, el cual siento que fue insultado de manera aberrante por Flavio Azzaro", sumó.