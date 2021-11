Azzaro explicó por qué criticó a García Moritán y le pidió a Pampita que "no se meta"

Luego de protagonizar un intenso cruce con Roberto García Moritán en el marco de las últimas elecciones legislativas, Flavio Azzaro se tomó unos segundos para explicar por qué decidió arremeter contra el empresario y no dudó en responderle a Carolina "Pampita" Ardohain, quien a través de sus redes sociales salió a defender a su marido compartiendo una nota que la revista Pronto le hizo años atrás a la modelo Valeria Degenaro con fuertes críticas al periodista.

De acuerdo con el panelista del ciclo Polémica en el Bar, ya de entrada "estaba todo mal" con García Moritán, mejor conocido como el "marido de Pampita". “Yo tenía medio una cosita ahí con él y prefería que listo… los chetos a mí casi siempre de entrada me caen mal, de entrada. Después puede estar todo bien, pero de entrada sos cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera”, sostuvo.

Sobre los dichos en los que afirmaba que "el día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco", el hincha de Racing aclaró: “Mi vieja tiene un kiosko hace 34 años, pero es una manera de decir, ‘el día que no esté Pampita no va a tener más aire’, a eso me refería”. En ese sentido, Azzaro no dudó en devolverle las críticas a la jurado de La Academia de ShowMatch al asegurar que “ella trabaja en un programa que es un quilombo"." Vive del debate, y está todo bien”, afirmó.

Y agregó, sin filtro: “Ella dice ‘mi marido hace dos décadas que está en la gastronomía’. Bueno, que vaya a hablar en Utilísima. Igual está bien, a él le sirvió y a mí también porque hablaron todo el día de él, sino no hablaban nunca más. El marido de… García Moritán sale en los portales todos los días porque es el marido de Pampita. Generalmente, lo que pasa entre dos personas tiene que quedar ahí, o sea es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda medio feo".

Finalmente, Azzaro opinó sobre el posteo que hizo la conductora de Pampita Online (Net tv) en sus historias de Instagram, con un recorte de revista en la que había una opinión de una de sus ex. “Eso fue hace mucho, estaba soltero y como no había queso, rallaba otra cosa”, afirmó y, de esta manera, dio por concluido al tema.

La discusión entre el periodista deportivo y el empresario estuvo vinculada a las últimas elecciones legislativas. "El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo: metieron en la calle 605 mil millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria la vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente? Y festejan haber perdido una elección”, sostuvo García Moritán.

Y agregó: “En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones de pesos. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones de pesos”. En defensa del actual gobierno, Flavio tomó la palabra, le advirtió, con ironía, al empresario que el gobierno de Macri "tomó un poco de deuda" y lo increpó: “Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”.

Durante el cruce, Azzaro lo mandó "a jugar con el ex" de su actual mujer y cerró: "Vergüenza te tiene que dar. El día que te deje Pampita, te ponés un maxikiosco". Pero con las repercusiones de la inesperada pelea entre ambos dando vueltas por todos lados, Pampita decidió hacer público su apoyo hacia su marido y compartió una nota que la revista Pronto le hizo años atrás a la modelo Valeria Degenaro.

La impactante morocha había revelado por aquel entonces cuál fue el motivo por el que la pareja no prosperó más allá de algunos meses de 2015: “Un día me dijo de ir a comer a la casa. Preparó unos fideos con manteca y cuando pensé que íbamos a salir a bailar me dijo ‘¿querés un Rivotril?’, como él tenía sueño se lo tomó y se durmió”. La frase de Degenaro sigue siento motivo de burlas y risas entre los internautas de las redes sociales.

Por otra parte, la jurado de La Academia de ShowMatch apuntó contra Mariano Iúdica y la producción de Polémica en el bar. "Vi el cruce. A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor, tiene que haber cierto respeto por el invitado, me pareció que más allá de los comentarios de él que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que tenía Robert que cae de invitado", sostuvo la modelo.