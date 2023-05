Azzaro lo acusó de “borrarse” y Maratea le contestó sin filtro: "Estaba con la mujer de un periodista"

Son horas de incertidumbre las que viven los hinchas de Independiente. Al abultado aumento en la cuota de socio activo, la cual pasó de valer 3800 a 5000 pesos, y al pésimo presente futbolístico, el simpatizante del rojo comenzó a expresar algunas dudas sobre la colecta solidaria que arrancó Santi Maratea hace un mes y que busca saldar la deuda millonaria que heredó la actual comisión directiva. Esto es debido al prolongado descanso que se tomó el mediático esta última semana y que fue aprovechado por periodistas partidarios de Racing y otros tantos mucho más polémicos, como es el caso de Flavio Azzaro, para cuestionar el acto solidario, apuntar contra Maratea y chicanear al hincha.

Durante los últimos meses, Azzaro dejó de lado la profesión, se abrió una cuenta de YouTube y comenzó a realizar "reacciones" en la plataforma de videos. Desde allí, da su "opinión" sobre el presente de cada club del fútbol argentino, de los encuentros que se van desarrollando durante cada fecha y cuando no está cuestionando a Fernando Gago y a sus dirigidos, habla de la situación crítica de Independiente junto al ex dirigente del rojo, Andrés Ducatenzeiler.

Lejos de las primicias y con fuentes más que dudosas, el periodista afín a La Academia aprovechó que Maratea estuvo un tiempo alejado de las redes sociales para poner en duda, no sólo su capacidad para administrar el dinero recaudado por la gente, sino para acusarlo de haberse "borrado" con los millones juntados. “Maratea, Maratea, Maratea se borró... se llevó toda la guita y al Rojo lo cagó”, dijo, a modo de cántico, Flavio.

Pero su sonrisa burlona se borró minutos después, cuando Maratea reapareció en sus historias de Instagram para emitir una picante respuesta, metiéndose con la actual pareja del periodista. Allí no sólo contó que la cifra recaudada es de casi 800 millones de pesos, sino que informó que el dinero ya fue puesto a "rendir", lo que generó otros 5 millones. “Los rumores sugieren que me escapé con la plata, o que desapareció o que hay menos plata. Pero los factos es que estamos a 15 millones de los 800 millones”, dijo en el video el mediático, al mismo tiempo que sumó al video la captura de pantalla de la cuenta oficial de MercadoPago en donde mostró la cifra exacta.

Lo cierto es que Santi también le dedicó una breve historia a Azzaro, con una chicana que no pasó desapercibida. "Les pido disculpas, sé que desaparecí seis días, pero estaba con la mujer de un periodista", lanzó y aclaró: " No les puedo decir cuál, pero el nombre arranca con ´F´", en clara referencia a Flavio. Luego, más serio, explicó: “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios acá atrás todo el día y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado. Lo que pienso es... vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno”.

Y siguió: "Saturado y todo, me puse a laburar internamente en burocracias de esta colecta. Algunas se las puedo comentar y otras se las puedo compartir en los próximos días”. Claro está, Azzaro no se la dejó pasar y luego de tildar de "cagón" a Maratea porque no lo nombró en sus historias, volvió a chicanear al hincha de Independiente: “Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?”.