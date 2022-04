"Baby a bordo": Karina Jelinek confirmó que será mamá y presentó al padrino de su hijo

Karina Jelinek está en uno de los mejores momentos de su vida, sin ninguna duda. Si bien no lo dijo directamente, la modelo reveló que dentro de poco será mamá al confirmar quién será el padrino de su futuro hijo. Resulta que Nico Freijo le contó a sus más de 100 mil seguidores de Instagram que una amiga suya lo eligió para apadrinar a su futuro retoño. "Me confirmaron que seré padrino de una gran amiga, que será la mejor mamá del mundo", escribió.

Junto al mensaje, el diseñador arrobó a la modelo y recibió todo tipo de comentarios. Uno de sus seguidores, sin poder creer la noticia, le consultó: “¿Vas a ser el padrino del hijo de Karina Jelinek? ¿Es verdad eso?”. A lo que el diseñador, con mucha picardía, contestó mencionando a Jelinek: “Eso me prometió, y yo acepté feliz porque amo a los niños y hace mucho tiempo hablamos del tema. Y creo que falta menos. Igual, pregúntenle a ella”.

Fue entonces que Freijo le preguntó públicamente a su amiga: “¿Voy a ser el padrino?”.A lo que ella, respondió: “¡Sí!”. “Confirmado. Soy el padrino del hijo en camino de mi gran amiga Kary Jeli, una mujer puro amor”, concluyó el amigo de la modelo junto al hashtag #BabyABordo. El año pasado, la morocha había dado a conocer que tomó la decisión de ser mamá a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos.

Según explicó en julio del año pasado, no puede quedar embarazada "por un tema personal", así que una amiga pondría el vientre". “Ya está, viene en camino. No quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está...”, había deslizado la propia Karina en una entrevista días atrás, dejando entrever que la subrogación de un vientre ya era un hecho. Sin embargo, horas más tarde daba a conocer que todavía faltaba para que se concrete aquel deseo.

En julio de 2017 ,Karina Jelinek había sorprendido a todos al opinar sobre la decisión de Luciana Salazar de convertirse en madre a través de un vientre de alquiler. “No está bueno no querer tener un hijo en tu vientre para no engordar. Yo no sé por qué ella eligió alquilar un vientre, ¿vos me lo podés explicar?”, había desafiado por entonces la morocha.

Lejos de mostrarse a favor de esta práctica, la ex de Leo Fariña había disparado: "Ahora está de moda entre las actrices de Hollywood esto de alquilar un vientre. A mí me parece que no querer tener un hijo en tu vientre sólo por no engordar no está bueno. En la Argentina tenemos un montón de ejemplos de mujeres que dieron a luz y quedaron espléndidas como Pampita, Nicole Neumann, Dolores Barreiro o mi amiga Paz Cornú”.

Lo cierto es que cuatro años exactos después de sus críticas a Salazar, Karina confirmaba que tomó la decisión de ser mamá a través de la subrogación de un vientre en Estados Unidos. "No podría quedar embarazada por un tema personal, así que una amiga pondría el vientre", había dicho la modelo, en su paso por PH, Podemos Hablar, reafirmando que su sueño de tener un hijo estaba cada vez más cerca.

De hecho, Jelinek viajó a Miami junto a su amiga íntima Florencia Parise, a quien fue vinculada sentimentalmente en más de una oportunidad a raíz de un video donde se las ve a ambas besándose y porque conviven desde hace años, para iniciar los trámites correspondientes. "Estoy en eso, por eso guardo la información hasta que termine los trámites personales", explicó el año pasado.

Sobre el trámite, la modelo había remarcado que ya "está avanzado" y que le gustaría ser mamá ya mismo. "Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños. Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado. Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos", dijo, a pesar que ella hizo lo propio con Luciana en su momento.

A pesar de eso, los planes de Karina se vieron interrumpidos en enero de este año al ser víctima de una estafa millonaria que le provocó la pérdida de todos sus ahorros, alrededor de 200 mil dólares (20.951.040 millones de pesos teniendo en cuenta el valor oficial del dólar y no el blue), y varias de sus joyas valuadas en otra importante suma que el entorno de la morocha no quiso revelar.

De acuerdo con Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, Karina le confió sus ahorros a J.L., un hombre que hasta ese momento era una persona de gran confianza para la modelo, para que se los guardara en una caja fuerte. “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”, había asegurado la letrada en el ciclo A la tarde (América).