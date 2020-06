Baby Etchecopar atacó a Luciana Salazar y la rubia lo llamó a la vez "Poco hombre" y "Poco serio"

Baby Etchecopar atacó duramente a Luciana Salazar, y la rubia modelo y ahora periodista se la clavó en un ángulo, primero en las redes sociales, luego en una entrevista. . "Vos que tenés boca grande, decí tal boludez'. Es una vergüenza que tengamos a una persona engañando a la gente, que se llama Luciana Salazar, haciendo operaciones políticas porque le dan plata. La ponen para que la miren los tipos. El rubro medio pelo para abajo, la ven como una Barbie. Es un personaje que no le importa a nadie”, dijo el periodista, acostumbrado a tener dificultades con sus excesos verbales. Luli le respondió a través de su cuenta de Twitter llamándolo a la vez "poco hombre" y "poco serio". Tranqui.

“Si este 'poco hombre' llamado Baby Etchecopar habla mal de vos, es por que estás haciendo todo bien. Me quedo con los comentarios sobre mi persona de periodistas serios como @luisnovaresio y @JonatanViale. Besito misógino ajaja. Seguí pidiendo disculpas. Poco serio...”, escribió Salazar, con alusión incluida a los recientes dichos de Etchecopar sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Después, Salazar habló con Clarín y amplió su contragolpe.

“Yo ya estoy acostumbrada a las críticas, a que me ninguneen, a que me quieran bajar el precio, en el sentido del ninguneo, del 'no valés nada'. O el 'sólo estás para que te vean los hombres'”.“Esa forma de desprecio, también debe ser por envidia más allá de lo que pueda tener con las mujeres, que me parece raro porque teniendo una hija mujer habla muy mal de él. Su hija debería enseñarle un poco más a cómo tratar a las mujeres. Me llama la atención que sea conmigo específicamente...”, señaló. Baby Etchecopar fue sancionado por la Justicia por anteriores dichos misóginos, y obligado a brindarle espacio a organizaciones feministas en sus ciclos. Sin embargo, sus problemas con las mujeres subsisten.