Baby Etchecopar sigue haciendo quilombo: llega a Radio Rivadavia y Niembro está en llamas

Después de 19 años en la misma emisora, había llegado en 2001 cuando la conducía Daniel Hadad, Baby Etchecopar abandonó Radio 10. Así lo confirmó el propio periodista el pasado 16 de abril durante su último programa de El Ángel, que iba de lunes a viernes de 9 a 12.

Si bien en un principio se dijo que las autoridades de la radio le pidieron a Etchecopar que cambiara de horario (de la mañana a última hora de la tarde) por su “bajo rating”, Baby lo negó rotundamente y sostuvo que fue despedido por “cuestiones ideológicas”.

Según Ibope, en marzo, El Ángel midió 13,28 puntos, perdiendo el segundo lugar en su segmento a manos de La mañana, con Víctor Hugo Morales, que en la AM 750 alcanzó los 16 puntos. “Me echaron. Me están rajando porque no coincido con la línea editorial de la radio”, dijo Baby.

Y siguió: “Que diga lo que quiera Página 12. O Víctor Santamaría. O Verbitsky... Cristina (Kirchner) me odia históricamente. Dice que soy xenófobo, gorila, facho… La banda volvió. Y opera desde las tinieblas. Hace siete meses que quieren poner a Duggan (Pablo) en este horario”.

Baby sostiene que los que hablan de rating lo usan como “excusa” para correrlo del aire. “Con De Sousa y Cristóbal López, los que están al frente del Grupo Indalo, está todo bárbaro. Pero las órdenes ahora vienen de Máximo y Cristina…”, señaló.

Lo cierto es que el periodista volverá más temprano que tarde a la radio. El programa “La Oral Deportiva", que conduce Fernando Niembro en dos turnos: de 12 a 14 y de 19 a 21, será levantado durante la mañana, algo que molestó al ex candidato a diputado nacional en 2015 y le abrió las puertas de Radio Rivadavia a Baby.

Según detalló Niembro, que arrancó con su ciclo radial este mismo año en Radio Rivadavia, su programa fue levantado por "cuestiones políticas". Hasta el momento, el contrato de Niembro –como el de su equipo integro por Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky- con la emisora se encuentra vigente, por lo que planea seguir yendo a cumplir con su horario.

"Me dijeron que el programa se levanta. No me dijeron cuándo. Voy a respetar mi contrato, que es hasta fin de año como mínimo, con opción a uno más. Vamos a venir todos los días. Se hace difícil hacer el programa, pero aquí vamos a estar", dijo, sobre el cierre de la emisión.

"Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables”, detalló Niembro, asegurando que le “faltaron al respeto”.

Y sumó: “Me estaban faltando el respeto y no lo voy a permitir. Me ofrecieron seguir en otros rincones de la radio, como columnista de Feinmann. Es faltarme auténticamente el respeto que yo no voy a permitir. Les dije que no soy columnista de nadie, era peyorativo e indignante que me dijeran algo de ese tipo. Tengo orgullo, salud y no voy a permitir que me humillen. Por allí no aportarían quienes conducen las fuerzas de otros, allá ellos”, agregó el ex hombre del PRO.

“Me han hecho ofrecimientos como ser columnista de González Oro, otra falta de respeto. Vaya a saber por qué lugares caminan. Yo camino por este camino de decirles todos los días lo que pienso. Me voy a ir con dolor, pero con la tranquilidad de la tarea cumplida. A veces uno dice cosas que al poder de turno le molesta, irrita”, remarcó Niembro, visiblemente molesto.

Y desarrolló: "Hace apenas dos meses, en mi espacio pasamos a tener tres puntos y emparejar a Continental, donde está Fernando Bravo. Emparejamos y estamos por encima del promedio de esta radio, es a partir de ustedes. Yo seguí buscando información y a partir de eso opinar. Y en la opinión uno dice cosas que al poder de turno irritan. ¿Hasta cuándo vamos a estar?”.

En ese sentido, Niembro aseguró que seguirá presentándose en su horario “hasta que alguien me diga no podés pisar más la radio. Mientras tanto seguimos hasta que nos digan no va más. Me dijeron que este espacio se levanta. No interesa el deporte en esta radio, se dieron cuenta un poco tarde, da la sensación", sentenció el periodista durante su descargo.

Lo cierto es que desde Radio Rivadavia rechazan los dichos de Niembro y afirman que la decisión de levantar su programa se debe a una cuestión sumamente artística. Y es ahí donde aparece nuevamente la figura de Baby Etchecopar: según pudo saber BigBang, será Baby el que se adjudique en la emisora el rango horario que dejará bacante Niembro de 12 a 14.

Según pudo saber este portal, las autoridades de Radio Rivadavia sostienen que la pandemia cambió todos los estándares. Con el deporte paralizado debido al avance de COVID-19 y teniendo en cuenta que se irá reanudando de forma gradual, la emisora optó por levantar sólo el programa del mediodía que era conducido por Niembro y dejarle solamente el de la tarde.

Al periodista deportivo se le ofreció ser el Director Deportivo y mantener la tira vespertina, de las 19 horas. Como Director Deportivo de la radio podía salir en el programa que quisiera: con Nelson Castro, con Eduardo Feinmann, con el Negro González Oro. Sin embargo -según detallaron- se ofendió, lo tomó a mal y "mezcló la decisión con la política desnaturalizando la situación".