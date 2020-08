Baby Etchecopar y su mujer tienen coronavirus: "Estoy perfecto, me dio asintomático"

A los casos de Eduardo Feinmann y Gustavo López, se le sumó en las últimas horas el de Baby Etchecopar: el conductor radial dio positivo de coronavirus en un test rápido que se realizó este jueves.

Como no padece síntomas, se sometió a un hisopado que determine si ya cursó la enfermedad o si la presenta actualmente.

A través de un video que publicó en las redes sociales, el conductor de Basta Baby, en A24, y Baby en el Medio, en Radio Rivadavia, se mostró de buen ánimo, aclaró que hasta el momento no presentó ningún síntoma y para evitar cualquier tipo de desinformación, explicó: "Estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”.

El periodista desmintió las versiones que indicaban que se encontraba con dolencias en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. “Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, recién el otro puedo reintegrarme por orden médica al trabajo. Pero estoy bien. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado, ni con suero", aclaró.

Y cerró: "Afortunadamente, acá tengo la pulsera de seguimiento y estoy muy, muy bien. Estoy pasando mi coronavirus, pero que quede claro que es así. ¿Quién más que yo lo puede decir? Y grabé este video para aventar cualquier fantasma”.

Según trascendió, decidió hacerse el testeo luego de que su mujer, Silvina Cupeiro, al presentar algunas líneas de fiebre diera positivo de COVID-19.

Al contrario que Baby, que aun espera por los resultados del hisopado, Cupeiro dio negativo en el testeo rápido y luego positivo en el hisopado.

Por esta razón, él también decidió someterse a los estudios para determinar si padece la enfermedad. El conductor ya avisó que volverá al trabajo este viernes al mediodía en su programa por Radio Rivadavia, pero por vía telefónica.