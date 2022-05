Baby la mandó a Cristina Pérez a "empezar a hacer periodismo" y la tildó en vivo de "mala compañera"

Tensión y violencia al aire. Baby Etchecopar y Cristina Pérez protagonizaron un furioso pase en Radio Rivadavia, que culminó con el estallido del conductor y una dura acusación contra su compañera de señal: "¡Sos mala compañera, te cagás toda!". Además, le recriminó su relación de pareja con el diputado opositor Luis Petri y la mandó a "empezar a hacer periodismo". ¡Se lo dijo!

El pase había comenzado en tono amistoso, pero el diálogo se tensó cuando Etchecopar comenzó a hablar de La Cámpora y sindicó a dos funcionarias del Frente de Todos como las "intocables" por su presunto vínculo personal con Máximo Kirchner. De inmediato, Pérez le espetó que se trataba de un tema de índole personal y Baby estalló con todo.

"La Cámpora ha usado a las militantes... de hecho, hay muchas que ahora están en la política que han salido primero con el de arriba, después con el de más abajo y todos lo sabemos", disparó Etchecopar sin titubear por el contenido misógino y machista de su declaración sin papeles. "Para mí es un espanto todo lo que estás contando", lo frenó Pérez. "¿En serio? Mirá vos. Bueno...", resistió el conductor, quien procedió a identificar a funcionarias políticas con nombre y apellido.

Pérez: "Igual, es re delicado lo que estás diciendo".

"Igual, es re delicado lo que estás diciendo". Etchecopar: "¿Por qué?".

"¿Por qué?". Pérez: "Porque puede entrar en un terreno tan personal, que puede tornarse ofensivo y difamatorio. Además, no sé quién lo dijo".

"Porque puede entrar en un terreno tan personal, que puede tornarse ofensivo y difamatorio. Además, no sé quién lo dijo". Etchecopar: "¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás?".

"¿Y por qué no ejercés el periodismo e investigás?". Pérez: "Porque no es mi tema... La verdad es que estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas".

"¿Sabés por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamente, te quiero mucho", disparó Etchecopar. "Yo no me meto con quién se acuesta la gente", resistió Pérez, quien fue interrumpida de inmediato por el conductor: "Dejame hablar".

Etchecopar: "Yo no hablé de acostarse...".

"Yo no hablé de acostarse...". Pérez: "¿Vos querés ejercer el periodismo con eso? Yo no".

"¿Vos querés ejercer el periodismo con eso? Yo no". Etchecopar: "Bueno, entonces no hagamos más pases. ¿Sabés por qué? Porque siempre me dejás pagando".

"Bueno, entonces no hagamos más pases. ¿Sabés por qué? Porque siempre me dejás pagando". Pérez: "Soy súper respetuosa con vos. Creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no".

"Soy súper respetuosa con vos. Creo que podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no". Etchecopar: "No, Cristina; no estamos de acuerdo en nada. A mí tu estilo no me gusta y a vos no te gusta el mío. Te quiero igual, quiero a tu novio, pero no tengo ganas de hacer más pases con vos".

Pese al intento por conciliar de Pérez, Etchecopar le dijo que ya no "tenía más tiempo" y comenzó con su programa radial como si nada hubiera sucedido.