¡Baby one more time! Britney Spears anunció que está embarazada

Con fanáticos alrededor de todo el mundo y una dura historia de vida, hoy Britney Spears puede celebrar a los 40 años. Es que, hace pocas horas, la princesa de pop confirmó e su cuenta de Instagram que está embarazada. La cantante será madre por tercera vez y este será el primer hijo con Sam Asghari, su comprometido desde el año pasado.

En su cuenta de Instagram, Britney escribió: “Perdí mucho peso antes de mi viaje a Maui, sólo para volver a ganarlo. Pensé ‘¡Por favor! ¿Qué le pasó a mi estómago?’, Mi marido me dijo: ‘¡No estás embarazada de comida!’. Así que me hice una prueba de embarazo y bueno... Voy a tener un bebé”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y continuó, en todo de broma: “Cuatro días después seguí aumentando mi embarazo de comida ¡Porque mi panza sigue creciendo! Si hay dos aquí adentro, puede ser que pierda la cabeza”. Por último, Spears adelantó: “Obviamente ahora no voy a salir tanto debido a los paparazzi, quienes se llevan dinero sacándome fotos, como desgraciadamente ya lo han hecho muchas veces”.

Por otra parte, Britney, que sufrió diversos trastornos psiquiátricos durante las últimas décadas, se sinceró: “Es duro, porque cuando estuve embarazada anteriormente tuve depresión perinatal, y tengo que admitir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de esto en aquel entonces, incluso algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara así teniendo un bebé dentro de ella”.

Y concluyó su mensaje con las siguientes palabras: “Ahora las mujeres hablan de esto todos los días ¡Gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor como un secreto bien guardado! Esta vez voy a hacer yoga todos los días”, agregó antes de mandar buena energía a sus seguidores “¡Repartiendo mucha alegría y amor!”.

La relación de Britney y Sam nació en el set del video Slumber Party, en 2016. Desde entonces, no se separaron más. Su primero plan de casamiento era septiembre de 2021. Pero todo cambió. Finalmente, Asghari, que tiene 28 años, y su novia se comprometieron hace unos meses. Él le pidió la mano con un anillo que tiene un diamante de 4 quilates y lleva grabado el apodo Leona, como la llama él desde que se conocieron.

Mientas celebraban el compromiso, Spears enfrentaba una dura batalla legal para lograr el control total de su vida, la firma de contratos y los 60 millones de dólares que ganó a lo largo de su carrera. Es que su padre, Jamie, la había declarado insana y no podía hacer nada sin su consentimiento. Finalmente, el padre de Britney perdió la tutela en noviembre de 2021, tras 13 años.

Anteriormente, Britney estuvo casada con dos hombres. Uno fue con un amigo de la infancia llamado Jason Alexander, en 2004. Pero el matrimonio duró 55 horas. En cambio, con el bailarín Kevin Federline se casó y tuvo dos hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15. Se separó a los pocos años.

En junio del año pasado, cuando luchaba por lograr la independencia de su padre, Britney dijo ante la jueza del Tribunal de Los Ángeles, que quería formar una familia con su novio pero que su padre no se lo permitía y que la había obligado a usar un DIU. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo. Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”, dijo en aquel entonces. Hoy celebra.