Baby, tras el asalto: dijo que el Gobierno "no sirve para una mierda" y comparó al país con Franja de Gaza

Luego del asalto que sufrió ayer a la salida de Radio Rivadavia se esperaba que el conductor Baby Etchecopar le dedique varios minutos al episodio en su programa en A24. En la previa ya había hablado con varios canales y sitios de noticias donde relató cómo vivió el robo. Sin embargo, Baby, polémico como siempre, decidió ir un paso más allá y apuntó a Gobierno por la inseguridad.

“Como me pasó a mí le pasa a todo el mundo porque este es un Gobierno de incompetentes que no sirve para una mierda”, empezó Baby durante el editorial en el que se refirió a su robo. “Presidente, se lo digo de corazón, fíjese lo que está haciendo. Porque nos está cagando. No nos mienta más. Creo que usted Alberto Fernández está haciendo el peor Gobierno de la historia de la Argentina”, agregó.

Baby sufrió ayer una luxación de su hombro al forcejar con uno de los dos delincuentes que intentaron robar su reloj a la salida de Radio Rivadavia. El forcejeo entre Baby y los delincuentes provocó que el conductor se lastimara el hombro y cediera. Fue entonces que los ladrones, con el reloj del periodista en mano, intentaron huir pero fueron interceptados minutos después por un agente de la Policía de la Ciudad que había presenciado el robo. El oficial logró recuperar el reloj y detuvo a uno de los motochorros, mientras que el otro se dio a la fuga a bordo de su moto.

El también conductor de A24 tuvo que ser llevado al Hospital de San Isidro, donde fue atendido por su traumatólogo de confianza a raíz de la lesión -una luxación- que sufrió en el hombro tras el asalto. Cabe recordar que en marzo de 2012, Baby y su familia fueron víctimas de un violento robo en su casa de San Isidro, que derivó en un tiroteo que terminó con la vida de uno de los ladrones.

Un de los dos delincuentes que lo asaltó fue detenido en las inmediaciones de Radio Rivadavia mientras que el otro se dio a la fuga. “A mí estas cosas me hacen crecer como ciudadano, honesto. Lamentablemente no se a quién hablarle porque no hay responsable. Seguramente mientras Santilli (Diego, vicejefe de Gobierno) me llamaba para ver cómo estaba, mientras el jefe de la Policía de la Ciudad también me llamaba, Frederic (Sabina, ministra de Seguridad) estaría llamando al chorro para preguntarle si está bien, si le pusieron bien las esposas”, especuló Baby.

El conductor no dudó en comparar la situación de inseguridad en el país con lo que ocurre en la Franja de Gaza, uno de los territorios con mayor violencia en Medio Oriente.“Vivimos en la Franja de Gaza. Lo que me pasó a mí se supo porque soy conocido pero hay 1.000 personas por día a las que les pasa lo mismo. Porque este es un Gobierno de delincuentes. Lo digo todas las noches sistemáticamente”, dijo.

Por último recordó una de las recientes declaraciones del jefe de Estado en donde sostenía que la inseguridad solamente la sufren los pobres. “Ahora Alberto Fernández le dio cadena libre cuando dijo que los pobres sufren la inseguridad, no los ricos. ¿Y los que laburamos? ¿Los que no vivimos en Puerto Madero no sufrimos la inseguridad?”, afirmó.

Este año no viene siendo fácil para Baby: en julio el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió imputarlo por " alentar al odio" al pronunciar frases contra las empleadas que integran asociaciones gremiales de peajes en el país en favor de sus ideas políticas. "De forma indirecta las injurió, difamó, humillándolas y deshonrando la dignidad de aquellas", señalaba el escrito al que había accedido BigBang.