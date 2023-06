Bailando por un cheque: sin escenografía ni credibilidad, Marcelo Tinelli quiere arrancar el Bailando

Deudas hiper millonarias, innumerables problemas a la espera de su gran debut y rostros (muy) conocidos y poco atractivos de cara a una misión que parece imposible: levantar el rating de América TV. No, no hablamos de Tom Cruise y su recordada saga de películas. El protagonista de esta historia es Marcelo Hugo Tinelli, quien desde Circo Rodas, sí, desde el circo, le puso fecha a su regreso a la pantalla chica. "En momento de dificultades que tenemos en la Argentina que hemos pasado en estos años, el circo siempre estuvo presente. Estar acá me recuerda a los mejores momentos de mi vida...", dijo, antes de anunciar que vuelve con el Bailando por un sueño el lunes 21 de agosto.

En la noche del jueves se realizó la Función de Gala y Apertura de la Temporada de Invierno 2023 del Circo Rodas. Y como no podía ser de otra manera, el padrino del espectáculo, el gran hombre de Bolivar, llegó acompañado junto a su primo El Tirri, se sacó fotos con todos los presentes y habló con los medios. Allí, afirmó que a mediados del octavo mes del año dará inicio su histórico reality.

¿Pero bajo qué contexto se llevará a cabo este certamen donde el baile es lo de menos? Para graficar el sensible panorama económico que envuelve al conductor estrella y gerente artístico de América TV hay que arrancar desde el principio. El canal de Daniel Vila atraviesa su peor momento. En bancarrota, con el rating más bajo de su historia y con una sangría de figuras históricas.

Por esta razón, su cúpula buscó, desesperadamente, un nuevo rumbo tanto en lo artístico como en lo empresarial. Si bien antes del año electoral esperaban sacarse de encima a la empresa, metieron un volantazo en busca de algo de aliento. Fue así que Tinelli se convirtió en la nueva figura del canal y en su gerente artístico. Mientras tanto, la emisora sigue en venta. El valor para hacerse con América es de 58 millones de dólares, lo que pretende Vila.

Hasta hace algunos meses, Marcelo Fígoli era el principal candidato a comprarle el medio al mendocino y José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang, a que se trata de un año electoral al que buscarán sacarle rédito. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

La llegada de Tinelli al canal se dio bajo muy cuestionables términos. Para muchas de las autoridades de la señal, Marcelo Hugo era "carísimo". Para muchos menos para Vila, que insistió. En aquella reunión, además del marido de Pamela David, estuvieron Manzano y Belocopitt, que son los socios mayoritarios. Se hizo la cena en Punta del Este, pero Belocopitt no fue porque no lo quería a Tinelli en este contexto.

¿De qué contexto hablamos? un canal en quiebra y un conductor carísimo que ya no convoca como antes. Para Tinelli tampoco es una buena etapa de su carrera. Mientras Gran Hermano, en Telefe, medía en promedio 20 puntos, con el Canta conmigo ahora, el ex presidente de San Lorenzo alcanzó los 6.5 puntos como máximo. Esas cifras fueron determinantes para que comience a gestarse su salida del Trece.

Y mucho más tras el fracaso del Bailando por un sueño en pleno 2021, durante la pandemia de coronavirus. "No tenemos plata para pagarle", insistió Belocopitt. Finalmente la plata apareció y desde hace algunos meses, arrancó la era Tinelli en la señal de Palermo en dos roles. ¿Cuál fue la primera y única decisión que tomó durante todos estos meses de gestión? Poner al aire un clásico como Alf. ¿Cómo le fue? Ni siquiera llega al punto de rating. A lo sumo, 0,9.

Además, en mayo de este año el canal anunciaba con bombos y platillos el regreso de Mariana Fabbiani, algo que todavía no ocurrió. De hecho, en junio tuvo su ensayo general terminado con Mariana a la cabeza y Franco Torchia, Elba Marcovecchio, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Ceferino Reato, y Octavio Majul en el panel. Pero como los pilotos no "conformaron" a las autoridades del canal, sumado a que no pagaron la escenografía, el arranque se demoró. Por ahora, se espera que la conductora arranque a finales de julio, aunque el propio gerente artístico ya postergó dos veces su retorno a la tevé: primero iba a volver el 26/06, luego se pasó para el 03/07 o 10/07, y ahora esto se dilató un poco más.

Los cheques voladores de Marcelo

El horno no está para bollos y el presente de Marcelo Tinelli se vuelve cada vez más complicado. A lo largo del año pasado, varios protagonistas optaron por reclamar públicamente las deudas que el conductor mantenía con ellos a través de las redes sociales, debido a que el conductor o su entorno no atendía sus llamadas, no responde los mails o "les clava el visto" a sus mensajes.

Por ejemplo, Silvio Santander -que logró convertir a San Lorenzo en pentacampeón de la Liga Nacional en julio del año pasado, despidiéndose entre elogios y aplausos- le reclamó públicamente a Tinelli una deuda que el club mantiene con él a 10 meses de su salida.

Aquel reclamo se sumó al de los jugadores Alex Pérez, Claudio Pereira, Jerome Meyinsse, Eric Dawson, Mathías Calfani, Justin Williams, Gani Lawal, Ramón Clemente, Donald Sims, y el agente de este último, Ben Pensack. Solamente teniendo en cuenta a estos jugadores que hicieron el reclamo correspondiente ante la FIBA, la deuda de Marcelo Hugo ascendía hasta los 800.000 dólares sin tener en cuenta los 700 mil que le adeudan a Santander.

Pero la crisis económica del "cuervo" de Bolívar iba más allá del conflicto financiero que actualmente afecta a San Lorenzo. Varios de los concursantes de Hogar Dulce Hogar habían reclamado que no cobraron los premios semanales, ni los premios diarios, ni los Kits de herramientas que ganaron trabajando en el programa. A esto, el Banco Central de la República Argentina expuso a Tinelli: más de 236 cheques rebotados por $633 millones.

De acuerdo con Forbes, los beneficiarios de los cheques que pertenecen a empresas controladas por el empresario y conductor argentino, como LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL, tienen dificultades para cobrar. Una persona tomó nota de la realidad financiera de Tinelli el 25 de abril pasado, cuando un cheque de LaFlia Contenidos por $750.334,20 fue rebotado por falta de fondos.

Diez días después, otro cheque de la misma productora, por un monto similar al anterior, corrió la misma suerte y fue informado al registro de deudores de la máxima autoridad monetaria del país. Estos dos últimos se sumaron a una larga lista de cheques sin fondos que, en algunos casos, se remontan al año 2019. Existe un documento que no fue honrado del 1 de julio de 2019 de la firma Nasta Producciones SRL, productora de eventos, por $150.333.

Desde el 2019 en adelante, se pueden contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17. En la cuenta de personas jurídicas de Marcelo Hugo Tinelli existe un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques abonados que suman un total de $28.713.372,38. Si se mide la performance financiera en porcentajes, arroja un magro 4,51% del monto abonado en todos los cheques emitidos por el empresario a través de personas jurídicas.

A título personal, el Banco Central detalló la existencia de 94 cheques rechazados entre los años 2020 y 2022 por un monto cercano a los 70 millones de parte de Tinelli. Según el organismo, durante ese lapso, cubrió 26 cheques por 42,6 millones de pesos y abonó sólo el 27,6 % que entregó, aunque cubrió casi el 60,93% de las cifras monetarias que puso en circulación a través de esos documentos.

Sin escenografía ni credibilidad

De acuerdo con la agencia NA, detrás de la llegada de Tinelli al canal de Daniel Vila, Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, se habría negociado la posibilidad de levantar todas las deudas de las compañías dirigidas por Tinelli y su familia merced a un "mesías" amante de las mesas. Algo que, por ahora, no ocurría y está lejos de ocurrir.

La realidad es que Tinelli no tiene aún estudio para salir al aire. Durante estos seis meses, buscó un lugar en Canal 9 y en Cuyo, Martínez. Todos ellos se cayeron por una sola razón: le piden al empresario toda la plata arriba de la mesa debido a su polémico historial de cheques voladores. Además, fuentes cercanas al conductor le remarcaron a BigBang que está teniendo problemas con los proveedores.

Según pudo saber este sitio, lo primero que hizo el gerente artístico es intentar recuperar su lugar en la productora La Corte, desde donde se emitieron los últimos certamen de baile. "Le pidieron 40 millones de pesos por mes", adviertieron y agregaron: "Además, le pidieron pagarlo al contado y no en cuotas". Claro está, al conductor le conviene sacarlo en cómodas cuotas debido al presente inestable del país.

Además, en los estudios de La Corte se encuentra operando LN+ y se hacía imposible la convivencia. "Pidió que los chicos de LN+ se vayan a un estudio más chico y que el se quedaba con el grande", advirtieron. Por esta razón, su segunda opción fue Canal 9, donde le pidieron un precio un poco más módico: "Fueron 25 millones por mes, pero no los tiene".

Los estudios que baraja el conductor ahora son Non Stop en Munro y Cuyo en Martínez, donde salió el año pasado la señora Mirtha Legrand. "La acústica es mala para un programa como el Bailando, debería hacer una inversión muy cara para acustizarlo", revelaron. Además, tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirtha en América. "A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no porque tienen la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. ¡¡¡¡Ampliaremos!!!!", había anunciado Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Seiscientos cuarenta y ocho millones de pesos. Si. 648 palos es el monto de la deuda relacionada a Tinelli por culpa de 258 cheques que adquirieron la particular habilidad de volar. La empresas son su productora La Flia, Publicidad e Imagen que comercializa sus programa y San Lorenzo. Todo esto complica su relación con los proveedores que no quieren brindarle sus servicios si no aparece la tarasca viva. Por eso el Bailando está en peligro. Ni la plata de su pesado socio rosarino lo ayuda". De qué manera repercutió esto: sin camarines, con el conductor haciendo base en un motorhome, figuras en baños químicos ubicados en el patio del canal y famosos pasados de moda.

Para el jurado habrá caras más que conocidas: Ángel de Brito, Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán. Y entre los convocados para participar, se destacan artistas de la talla de Tomás Holder, Camila Homs, Coti Romero, Alexis Quiroga, Anabel Sánchez, Juli Castro, Cande Tinelli, El Tirri, Lourdes Sanchez, Coki Ramirez, Kennys Palacios, Maxi de la Cruz, Fernanda Sosa, Guido Zaffora, Romina Malaspina, Charlotte Caniggia y Noelia Pompa, entre otros. Todos ellos ya están ensayando bajo la incertidumbre sobre cuán se pondrá al aire el show y bajo la premisa: empiezan a cobrar el sueldo un mes antes de la salida al aire que, en principio, a mediados de agosto.