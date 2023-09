Bailando sin derechos laborales: la producción echó a un coach por pedido de Holder

El Bailando por un Sueño empezó con polémicas desde que se planteó el proyecto en una mesa redonda de América TV. En principio, por la cantidad de despidos que hubo, por las múltiples deudas que tiene y como si fuera poco, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, intentaban contratar a otras personas con las mismas o peores condiciones. En segundo lugar, los amagues para que comience el programa: que era en julio, luego a principios de agosto, a mitad del mismo y finalmente dio inicio en septiembre. Desde el vamos, la organización del programa de América se mostró pésima y ahora que lleva tan solo una semana de emisión, cayó la primera queja por falta de derechos laborales: despido y una persona más que se queda sin trabajo.

A la hora de organizar el big show que está en la pantalla hace más de 20 años bajo la conducción de Marcelo Tinelli, apostaron a incluir menos bailarines pero más figuras artísticas con total relevancia principalmente en las redes sociales. Y en cuanto a eso, soportar y cumplir con los caprichos de cada uno aun sin saber hacer un leve movimiento de caderas.

Y lo que parecía que podía llegar a salir bien, se volvió dramático aun habiendo pasado solamente una semana. Si así empezó, lo que le espera… Es que Tomás Holder, que fue el primer participante en quejarse de Tinelli al segundo día de emisión porque no le tocó bailar en la pista, ahora también se volvió protagonista por un insólito pedido que hizo el cual la producción sin ningún problemas lo cumplió: despidieron a su coach.

Lejos de ponerse en el lugar del coreógrafo el cual habían elegido por casting y quien había firmado su contrato hace nada más ni nada menos que un mes, eligieron priorizar el pedido del influencer, quien se quejó rotundamente por haber sacado uno de los puntajes más bajos en lo que va de la primera ronda de baile, y dejaron una vez más sin trabajo a una persona con poca o ninguna intención de reubicarlo de otra manera.

¿Sorpresa? Para nada. Sin dudas que si este caso no se hacía público en la voz de la víctima, Davo Fredes, probablemente el acto de injusticia hubiese pasado de largo sin que nadie se entere. Fue una maniobra de él haber publicado a través de su cuenta oficial en Instagram lo sucedido tanto con Holder como con la bailarina, y el poco respaldo que tuvo por la producción, algo que lo describió como un hecho lamentable.

Mientras se deberían encontrar planificando una nueva coreografía para la próxima semana y luchar por un lugar en la pista y no ser el primer equipo eliminado, destaparon una olla de crisis, de injusticia y de un despido dentro de una decisión que se tomó en un lapso de horas sin previo aviso.

En el comunicado realizado, Fredes comenzó diciendo: “Hoy sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder”. A la par de ello, planteó que entiende que seguramente el motivo fue los cinco puntos que se sacaron en la coreografía aunque eso no depende sistemáticamente de él. “No me dieron más argumentos ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte”, detalló en relación a la producción.

“Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero por construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas” dijo y apuntó directamente contra el ex participante de Gran Hermano: “Para que venga un ‘famoso’ sin ninguna experiencia artística, en un mes a juzgar lo que hago y que en televisión digan ‘tiene razón, Davo no entendió el programa’ sin averiguar lo que realmente pasó o consultar mi versión. Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya se sorprenderían”.

Entre palabras de enojo y dolor, le agradeció a sus compañeros y periodistas que se solidarizaron con él, pero lejos estuvo de mencionar a Tinelli y su producción por el daño causado. “Hice todo lo mejor que pude con mucho profesionalismo y amor. Solo quiero que sepan que estoy muy seguro de lo que soy como profesional y que esto no me define como artista”, cerró.

Tan solo una hora después, Holder brindó un descargo mediante historias en su cuenta de Instagram, en el que se mostró en calma y hasta lanzó varias sonrisas como si el caso no fuera para nada preocupante ni que dejase que desear: hizo echar a una persona, se lo concedieron sin ningún tipo de problema y su vida seguirá con total normalidad.

“Con mi bailarina decidimos buscar un coach en otra parte porque más que nada no nos veníamos entendiendo con Davo. Sentíamos que no estábamos progresando en nada, estamos a días de bailar de vuelta y no teníamos una coreografía hecha. Pero esto quizás no habla solamente de Davo, sino que hablamos como grupo que no estábamos funcionando. Entonces, como en el fútbol o como en cualquier lado, decidimos cambiar el coach y ver si podemos progresar”, comenzó su argumento.

En el intento de hacer una autocrítica, lanzó: “Yo también admito que soy muy duro bailando y tengo que mejorar muchas cosas, pero bueno quería probar por otro lado, mi bailarina también quería probar por otro lado… Sentíamos que era la mejor opción y no voy hablar mal de Davo, porque dio lo mejor de él, me hizo bailar en un mes, y queríamos seguir en el certamen para dar lo mejor y por eso buscamos algo mejor y estar a nivel y ritmo para hacer coreos súper copadas que salgan bien”.

A la hora de explicar cómo fue la situación en la cual pidió que le buscaran un nuevo coach, lejos de solidarizarse con quien era su compañero, prefirió defenderse y hacer una auto referencia constante. “Él pone que yo lo eché y me pone famoso entre comillas, no me ningunea ni me jode que ponga ‘famoso’ porque lo hace solamente para atacarme y cero. Yo no me considero famoso. Soy un chico que se hizo conocido por su propia cuenta, no se la tuve que mamar a nadie, no tuve que ocupar el lugar de nadie, arranqué en Tik Tok en la ciudad de Rosario y llegué a donde llegué por mi propio laburo y mi propio personaje que hice”.

Para culminar con el pobre discurso, dejó en claro que no dejó sin laburo a Fredes porque no sólo que trabaja en otros lugares, sino que expuso su poder adquisitivo. “No me ataca que me digan famoso entre comillas, sentí que era para probar nuevos aires, para mejorar y yo no eché a nadie ni dejé a nadie sin laburo. Davo no se quedó sin laburo como lo dice, él no vivía de esto. A Davo le va muy bien, vive en un country, tiene su propio auto, le va muy bien, no depende de este laburo”.

Luego de aquellos videos, publicó una foto en el ascensor de su domicilio escribiendo diversos halagos hacia su ex coreógrafo para esquivar todo tipo de críticas y también salvarle las papas a la producción de Tinelli que, una vez más, deja a gente sin trabajo. “Nadie duda de lo profesional que es Davo! Sin dudas es un gran coach y sobre todo una gran persona! Solo queríamos probar por otro lado y nuevas coreos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor”, escribió.