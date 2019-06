Son muy pocas las personas que pasan por un reality y pueden sostener una carrera artística en el medio, ya sea en teatro o televisión. Sin embargo Valeria Licciardi ex participante trans de Gran Hermano 2015 es una de esas excepciones. No solo desarrolla su labor comunicacional sino que también baila y este Domingo estrena “Los huesos” una obra de danza contemporánea con dirección de Leticia Mazur en el teatro San Martin.

-¿Desde cuando bailas? No sabía sobre tu faceta bailarina...

-Yo tampoco (se rie) Siempre me gustó, de más chica tome algunas clases y hace unos años me metí a estudiar contemporáneo.

-¿Cómo surgió la posibilidad de que te convoquen para la obra?

-La directora Leticia Mazur me convocó para una prueba ya que estaba armando el elenco y quería tener distintos tipos de bailarines y distintos cuerpos. Ahí mismo me dijo es una obra en la que van a estar totalmente desnudos.

-¿Desnudos totalmente?

-Así es, en cuerpo y alma. La propuesta me entusiasmó aún más ya que me parecía interesante poder visibilizar los cuerpos trans. Que los espectadores puedan ver esa diversidad donde también existen las mujeres con pene.

-El tema de la visibilización es un valor muy importante a la hora de elegir lo que haces. Me da la sensación porque cuando entraste al Gran Hermano también sucedió algo parecido.

-Sí, claro. Cuando elegí ir al casting de Gran Hermano también me movió la idea de poder utilizar un medio como la televisión y más un reality como para poder plantear algunos temas y que la sociedad pueda conocer otras historias acerca de las personas travestis trans por que en general en los medios se muestra solo una parte o mejor dicho no hay grises. Por un lado tenes a la travesti marginada y por el otro la glamorosa, no un medio. Y un poco pasa eso porque el colectivo es muy vulnerado pero también habemos muchas chicas que venimos con otras historias donde nuestros padres nos acompañaron y eso también está bueno contarlo o mostrarlo porque de alguna manera colabora para quienes están mirado y no saben cómo manejar ciertas temas y al ver estas historias quizás se dan cuenta que no es imposible.

-¿Qué te genera estar en una obra totalmente desnuda?

-Me da mucha libertad. Me siento protegida por compañeros y una directora maravillosa. Es una obra muy conmovedora. En general tomamos el desnudo con connotación sexual o como algo pudoroso pero la sensación que yo siento de absoluta libertad y verdad.

-El estar realizando hechos artísticos ya sea en el teatro en la televisión, ¿Considerás que se está abriendo el cupo laboral de las personas travestis trans?

-Veo que se están empezando a contar más historias en las que se nos incluye, después podemos discutir si esos personajes los interpretan actrices travestis trans o lo hacen otros pero me parece un buen punto y gran desafío también tanto para los autores como para los propios canales. A mí me paso algo curioso en Pol-Ka. Antes de entrar a Gran hermano yo había hecho algunos bolos como enfermera o amiga de. En ningún momento este personaje que interpretaba y tenía algunas líneas aclaraba que era persona travesti o trans y la verdad que me parece que sin la intención la productora hizo algo maravilloso que fue darme la posibilidad de interpretar sin pensar que el papel es el de una chica trans. Eso significa que nosotras también podemos hacer personajes que no necesariamente sean trans por el solo hecho de serlo. Como también otras actrices o actores puedan interpretar personajes alejados de su identidad. Creo que ahí también hay un desafío para el artista y su composición.