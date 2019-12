Baile hot y "Lavidad": la exótica Navidad de Dignity ( ex Calu Rivero) con su familia

La actriz, modelo y Dj Dignity (ex Calu Rivero) tuvo una Navidad, o “Lavidad” como ella dice, a pura prensa. Es que primero hizo un sensual baile en ropa interior que subió a sus redes y después realizó una serie de comentarios sobre la Navidad que la convirtieron en tendencia desde hace dos días.

Antes de recibir la Navidad, la actriz y DJ subió un video a sus stories de Instagram en donde se la ve haciendo un particular baile en ropa interior. “Estoy experimentando una nueva forma de comunicar mis sentimientos”, contó en el posteo la actriz. “Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no me define. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Ya ahora escojo y decido todo”, agregó.

Pasa la Nochebuena en otro posteo en esa red social, Dignity sorprendió a sus fans con un saludo de “Feliz Lavidad”. Inmediatamente varios le preguntaron si se había confundido a la hora de escribir Navidad, a lo que la actriz respondió con un rotundo “no”. Luego procuro explicar los motivos detrás de ese cambio. “Me gusta jugar con las, con las palabras jugar. Celebramos la Navidad pero también la vida, lavidad”, escribió.

A principio de diciembre, instalada en Nueva York, Rivero anunció el cambio de su nombre por Dignity. Según explicó en su cuenta de Instagram, este cambio tiene que ver con "un relato" que dejó ir, y con una evolución personal necesaria. Aunque no lo menciona explícitamente, en su mensaje la actriz dejó entrever que esta nueva identidad tiene que ver con dejar atrás parte de su pasado, que incluye su denuncia por acoso contra Juan Darthés.

"Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Mi nueva actitud de vida esta motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo", aseguró en sus redes sociales.