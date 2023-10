"¡Bajemos un poco!": Clerici mostró sus chats con Insaurralde y confirmó que sigue en pareja

Si algo le faltaba al escándalo que se conoció como Marbella-Gate y que involucró a Martín Insaurralde con Sofía Clerici, es que la modelo confiese que la relación sigue en pie y que se siguen viendo. Por otro lado, el nombre de Luciana Salazar se mencionó como una nueva amante del ex funcionario y la ex de Martín Redrado puso el grito en cielo para negar la vinculación, mientras que la mujer del yate la invitó a compartir salidas los tres.

Fue al aire de Intrusos que Pampito leyó los mensajes que le habían llegado de Clerici, donde ella confirmaba que se seguían escribiendo. "'Te muestro un mensaje de Martín y mío hablando hace un rato. Está todo bien’. Y me pide que no lo muestre", contó el panelista. Luego siguió relatando el diálogo entre los dos protagonistas del escándalo, mientras leía las capturas que había recibido. "Pero paremos para que no esté por ahora nada más. Hablemos bien (sic). Dejo el celular por unas horas", le decía Insaurralde a la empresaria, según el periodista. "Ok. Suerte en tus chequeos", sería la respuesta de Clerici.

"Por unos días no consumas medios, así bajamos un poco, porfa. Entro al chequeo", reiteró el ex intendente de Lomas de Zamora. "Ok", contestó Clerici. "A partir de la tarde hablemos por Telegram si tenemos que comunicarnos mejor", le propuso el hombre. "Yo ya no miro más nada, porque salen a decir cualquier boludez", aseguró ella.

Tras la lectura que confirmó que el vínculo que impactó de lleno en la política argentina seguía vigente, sus compañeros al aire del programa que sale por América TV hasta se animaron a dudar de lo que había expuesto Pampito. "¿Estás seguro de que es de las diez de la mañana? ¿Cómo le va a poner ‘suerte con tus chequeos’ después de lo que le hizo? Lo destruyó políticamente", argumentaron.

"Yo se la relación y lo que tenemos con él", fue la respuesta de Clerici, entre enojos que surgían porque en el formato de chimentos habían asegurado que los vecinos del country donde vive están cansados de ella y de sus ruidosas fiestas y que por eso hasta la habían denunciado.

"Dejen de mentir, acá en mi barrio me aman. De hecho viven familiares míos. Nadie me echó. Qué asco son. Cómo mienten. Todas mis vecinas me compran lencería. Me aman todas. No hago fiestas. Mi casa es un templo. A mí nadie me denunció. Investiguen. Besos", protestó, nuevamente por mensaje, Clerici. La modelo, además, respecto a la denuncia sobre que extorsionó al ex jefe de Gabinete bonaerense. "Jamás le pedí dinero. Es todo mentira", aseguró.

En el mismo programa, Pampito también soltó una información que descolocó al ambiente del espectáculo y que revolvió las tripas a las mujeres vinculadas . "A Cirio y a Clerici las une un odio porque les habría llegado a las dos que Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar también", reveló. "No sé si pasó o no, pero este rumor les llegó a las dos y estaban furiosas", agregó.

La ex de Redrado estalló de bronca tras escuchar esta vinculación y, en medio de esa furia, se contactó con Guido Záffora, otro de los panelistas de Intrusos, quien se encargó de leer la desmentida que le mandó por mensaje. "¿Ehhh? Por dios, ¿qué locura están diciendo? Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor sáquenme de esta situación", pidió Salazar.

"Lo vi dos veces en mi vida. Una en el cumple de su hija y otra en una fiesta que me invitó Jésica por su aniversario. Bastante tengo con mi ex. Siento que están tratando de ensuciar gente. Encima yo estoy conociendo a alguien y esto me trae un problema", sumó la mamá de Matilde en su defensa. Por el lado de Cirio no se supo si ella se había enojado tanto como aseguraron por la aparición de Luciana, aunque sí se expresó al respecto Clerici, quien volvió a escribirle a Pampito sólo para lanzar más picante al conflicto del momento y deslizar una nada sutil sugerencia. "No me molesta, yo no estoy despechada, si quiere salimos juntas’. ‘Yo sé la relación y lo que tenemos con Martín así que que hable Jesica", concluyó.