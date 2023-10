Bajo rating, humor machista y polémicas inverosímiles: la caída de Tinelli y el Bailando

Algo se dio en la televisión de los años 90' cuando Marcelo Tinelli lograba un público cautivo y las mejores mediciones de rating de aquel entonces, a partir de meterse alfajores en su boca. Mientras que muchos programas producían con mucho esfuerzo sus contenidos, otros como el de "El Cabezón" conseguían desempeños mucho mejores a través de un humor simple y de una elaboración más minimalista a la hora del entretenimiento.

A partir de su carisma fue que logró, también, renovarse y transformarse las veces que fue necesario. VideoMatch fue el mejor ejemplo de esto, ya que comenzó como una suerte de magazine deportivo, que luego se metió en los bloopers, las cámaras ocultas y las cámaras cómplices. Aunque no fue el único cambio que tuvo su histórico formato. También pasó por el show del chiste y otras variables necesarias para conservar a sus televidentes.

Así fue que llegó al estilo de programa mexicano que en tantos países se vendió: Bailando por un Sueño, que además tuvo su versión de Cantando y Patinando. Este estuvo al aire desde 2006 y significó un revival absoluto en el estilo de Tinelli. La actual edición de 2023, es la décima quinta temporada que produce y lleva adelante del mismo.

En el medio hubo muchos cambios sociales profundos que hicieron que tenga que modificar sus conductas a la hora de conducir. Cortar una pollera de alguna vedette en vivo, podía generar muchas cosas hace 15 años, pero evidentemente no el rechazo que esa actitud machista y cosificadora tendría en la actualidad.

Es que los pilares del éxito que tuvo con el reality de danza Tinelli ya no sostienen a la audiencia como antes. Para lograr los abrumadores indicadores de rating que tuvo en tiempos pasados, primero tiene que convencer a quienes no ven su programa por considerar que atrasa discusiones sociales y que expone visiones sesgadas acerca de lo que está bien y está mal.

Al mismo tiempo, otro eslabón fundamental que garantizaba éxito en otras ediciones, como son los programas satélites que bombean los conflictos que se dan entre famosos, mediáticos y bailarines, también dejaron de ser efectivos a la hora de mantener un público cautivo. Lo que antes entre José María Listorti y Denise Dumas conseguían fácilmente, no parece estar funcionando hoy.

Es un hecho que las polémicas que antes tomaban horas de las pantallas hoy pueden ser entendidas en un video de tres minutos en YouTube o una nota en BigBang, por lo que de nada le sirve a quien le interese conocer sobre una pelea esperar a un horario en particular en el que se emite un programa para hacerlo.

Por otro lado, la verosimilitud de las supuestas internas que se hacen públicas son observadas por un amplio sector del público con mucha desconfianza. En este Bailando 2023, la ex Gran Hermano Constanza "Coti" Romero es el fusible que buscan postular como una usina de polémicas que garanticen nuevos y más televidentes.

Antes lo fue Coki Ramírez, o en algún otro momento hasta Ricardo Fort. La idea de tener un participante polémico que dinamice peleas para llamar la atención es una propuesta permanente del programa, la cual tampoco parece estar dando los frutos necesarios para que el producto sea económicamente exitoso.

Coti es el ejemplo perfecto de esto. Polémica desde que participó de GH, ya dentro del Bailando es parte de probablemente la única novedad que tuvo el formato desde que emigró a América TV: el streaming. Además, se separó de Alexis "El Conejo" Quiroga a días de comenzar a bailar y también se cruzó con otra correntina histórica del certamen: Lourdes Sánchez.

Probablemente ciertos comentarios machistas, como el que hizo Tinelli el martes acerca de que las mujeres "ahora se ofenden por todo" -luego de comparar a una bailarina con una vaca-, también sean parte vital de un diagnóstico inevitable: el formato ha quedado demodé, y su dinámica no alcanza a englobar a las nuevas audiencias construidas en base al consumo de plataformas de streaming, podcast y reels de Tik Tok.

En términos de rating se da la expresión más clara de este fracaso. Bailando 2023 no logra despegar de números que oscilan entre los 6 y los 7 puntos, y que quedan notoriamente lejos de los 20 que hacía en su mejor momento en la pantalla de El Trece. Es cierto que para los estándares de América TV es muchísimo, pero aun así no alcanza para darle el oxígeno económico que requiere un formato que es exponencialmente más costoso que los otros con los que compite, como Got Talent y Los 8 escalones del millón.

Por otro lado, Tinelli viene de chocarla por primera vez -o casi- con el Canta Conmigo Ahora que sostuvo unos meses en El Trece tras la pandemia, y que fracasó estrepitosamente, logrando que el conductor sea reemplazado por Manuel Wirtz. Fue como un primer síntoma de que había un nuevo espíritu de la época en los espectadores, los cuales fueron criados con la inmediatez y la superficialidad del mundo de las redes sociales.

Marcelo Tinelli fue un pionero de una etapa de la televisión en la que se hizo una religión alrededor del concepto de adaptarse o morir. Paradójicamente, la misma filosofía es la que amenaza con volver a darle un golpe ahora. Los parámetros del humor y la concepción alrededor de las peleas mediáticas se han transformado, y no hay alfajor ni boca tan grande que puedan luchar contra eso.