¿Bake Off en problemas? La estrategia de Telefe para levantar el muerto del rating

Durante todo el año pasado y buena parte de este las noticias relacionadas a la programación de Telefe se centraban en el buen rating que tenía sus realitys, aunque ahora parece que la situación se revirtió, y el canal tiene que hacer modificaciones de urgencia para no salir perdiendo contra El Trece.

Es que Bake Off Argentina, que el año pasado llegó a derrotar hasta a Periodismo Para Todos los domingos, pierde en las mediciones cuando le toca competir mano a mano con la nueva tira de Polka, La 1-5/18. Por ese motivo, desde la gerencia de programación decidieron correrlo a las 22:45, con la posibilidad de que empiece a las 23, por lo que de esta forma competiría directamente con Showmatch.

Esto se debe además a que el programa conducido por Marcelo Tinelli no logra mantener los niveles de rating de la tira de Polka. En los cálculos que hacen en Telefe sostienen que Bake Off Argentina no tendría problemas en derrotar diariamente a La Academia de Showmatch.

En los últimos días, el rating promedio de Bake Off ha rondado los 14 puntos, quedando además debajo de Doctor Milagro, la telenovela turca que también se emite por Telefe en el horario previo. Por otro lado, la tira de El Trece tiene números muy similares al reality conducido por Paula Chaves.

En la última emisión del programa se conoció un peculiar TOC del principal jurado que tiene el certamen, Damián Betular. “¿Podemos cambiar esta frutilla que me hace mal?”, dijo ansioso Betular mientras señalaba una copa grande de vidrio donde el concursante, llamado Hernán, preparaba un trifle, el postre que decidió decorar con láminas de esa fruta.

Y es que el entusiasmo y la sonrisa con los que el joven arrancó el programa, se borraron de golpe por un momento ante el expreso pedido del jurado. “Del copón de cinco litros, el ojo fue directo a una frutilla a la que le faltaba un pedacito”, comentó en el detrás de escena Hernán, que explicó que cuando intentó sustituir la fruta, Betular se le acercó nuevamente para aclararle de qué pieza específicamente se trataba.

“No, no, esa no, es esa que está rota”, le remarcó insistente el pastelero y de inmediato el concursante le contestó con sarcasmo: “El TOC frutilla”. ¿Por qué pasó todo esto? En una entrevista con Pronto meses atrás, el reconocido pastelero habló del TOC que padece y cómo influye en su vida diaria: “Tengo una obsesión muy grande por el orden en todos lados a donde voy. Llego a la oficina y necesito tener la taza acomodada con la botella de agua y alineada con el lapicero y el teclado”.

Además, agregó: “Soy como muy geométrico y me doy cuenta en mi guardarropa, que tengo por un lado buzos con capucha, sin capucha, con estampa, por color. Por ahí me agarra la locura y ves algo desordenado, pero dura unos instantes. Creo que es parte de ser pastelero, que todo es 325 gramos y no es lo mismo 350 o 300″.