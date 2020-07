Bake off: Samanta se impuso en la final, pero la descalificaron por mentir y el ganador del reality fue Damián

Finalmente la novela de Bake Off llegó a su fin y el jurado emitió un fallo decisivo que provocó más alegría que pasión en las redes sociales. Con fuerte polémica, definió la eliminación de Samanta Casais, a quien descartaron del certamen por haber mentido en su declaración jurada y ocultado que era pastelera profesional y no amateur, un requisito fundamental para participar del reality de Telefé. El ganador fue Damián Pier Basile, que se quedó con un envidiable premio: 600 mil pesos.

A la final se llegó tras varias semanas de polémica, sobre todo a través de las redes sociales, donde los fans de Bake Off siguieron domingo a domingo la polémica desatada en el reality por la participación de Samanta, que durante la mayor parte del programa ocultó que era pastelera profesional y que había trabajado en varios restaurantes muy reconocidos.

Lo más llamativo es que la final se llevó a cabo igual. Como era de esperar, Telefé logró un pico de rating importante, de 17.3 puntos, muy por encima del programa de Jorge Lanata en El Trece. Sin embargo, antes de que aparecieran los pasteleros aparecieron los tres integrantes del jurado, Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular, que se juntaron exclusivamente para grabar un mensaje sobre el escándalo desatado por el “fraude” cometido por Samanta.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Christophe sostuvo que la competencia tenía “reglas claras de principio a fin”. Luego, dio paso a los finalistas para que desplieguen su talento, en un desafío muy llamativo, que implicaba hacer una torta en homenaje a su artista favorito. Damián se inspiró en René Magritte, pintor surrealista, para la que utilizó un bizcocho de limón, yogur, almendras y otro de coco y mandarina, con un relleno de cookies y crema mascarpone con frutos rojos. Además, lo decoró con un muro con raíces en la base, un cielo con nubes junto a una manzana y su sombrero.

Leé más | Avanza la causa por el crimen de Gutiérrez y nueva oferta del Gobierno por la deuda: las 7 noticias del día

Por su parte, Samanta se inspiró en Salvador Dalí, también elaboró un bizcocho de chocolate y oporto, con una crema de avellanas y buttecream de café. El jurado quedó deslumbrado y anunció que era la ganadora y que se había consagrado como la mejor pastelera amateur. Sin embargo, la novela todavía no había llegado a su fin.

Luego el jurado emitió un mensaje grabado del que participaron todos los integrantes del jurado, así como los finalistas y la mismísima Paula Chaves, quien dio a luz a su hijo este fin de semana pero igualmente envió un audio. Fue Christophe quien informó la decisión de la producción: Samanta sería eliminada y Damian se consagraría como campeón de Bake Off.

“Queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en tu formulario de inscripción”, le dijo Christophe a Samanta. “Lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas ni el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

“La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales”, sostuvo la participante. “Ha sido todo muy cruel, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro: no soy pastelera profesional, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento o acercamiento a la cocina fue limitado, con un pequeño emprendimiento familiar”.

Leé más | ¡Con el trono, no! La foto de la ex de Epstein que volvió a salpicar a la Corona: pedofilia, trata y abusos

Luego, Damián aseguró que dentro de todo se encontraba “contento por el reconocimiento”, aunque sostuvo: “Les quiero agradecer la decisión que tomaron, es muy feliz, la gente creía mucho en mí, sé que es un empujón enorme”.