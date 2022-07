Barassi preguntó lo que todos quieren saber y Cami Homs lo cortó en seco: “No me compliques”

Luego de las declaraciones de Claudio Chiqui Tapia sobre la posibilidad de que Rodrigo De Paul se quede afuera del Mundial por diferencias económicas con Camila Homs por su divorcio, los fanáticos de Argentina mostraron preocupación por el tema. Uno de ellos fue Darío Barassi. Aunque de fútbol asegura no saber mucho, el conductor de “100 argentinos dicen” es especialista en romper el hielo.

Y como no podía ser de otra manera, el sanjuanino aprovechó la presencia de Camila en su programa para indagar sobre los dichos del presidente de la AFA. “Hablemos del tema así me lo saco de encima”, comenzó diciendo. Sin embargo, la rubia lo cortó en seco: "No, no se puede hablar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Barassi continuó: “¿Qué posibilidad hay de que yo resuelva el conflicto ahora con mi simpatía? ¿A cuántas cuadras están de la resolución?”. Y agregó con humor: “No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos".

A pesar de su sonrisa, Homs mantuvo su postura: “No me compliques”, le rogó, y le explicó que ni ella sabe cuán cerca o lejos están de resolver sus diferencias. Inmediatamente, Darío volvió al ataque: “¿Ya ni hablan entre ustedes?”.

“Claro que hablamos por nuestros hijos”, aclaró ella.

Luego de las escuetas respuestas de la invitada, el conductor hizo lo que mejor sabe, ironizar sobre la situación. "Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón”, le dijo en referencia a su nuevo novio, Carlos “Charly” Benvenutto. Y terminó el chiste: “De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”.

Finalmente, para el alivio de Camila Homs, cerró el tema y siguió con las preguntas. “Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato?”.

Aplausos y aquí no ha pasado nada.

La sentencia del Chiqui Tapia

El Presidente de la AFA, a través de sus declaraciones en Urbana Play, en diálogo con María O'Donnell, explicó que “para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”.

En ese aspecto, el divorcio por ahora inconcluso entre De Paul y Homs generó la duda de si el futbolista del Atlético de Madrid podría perderse el Mundial por su situación. Tapia aclaró y metió presión: “Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”.

Finalmente, para poner un poco de paños fríos, agregó: “La conozco a Camila, lo conozco a él y por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar toda pareja que se separa, no tengo dudas que esto que se ha mediatizado se terminará arreglando de la mejor manera. Los conozco hace bastante a ambos y sé qué clase de personas son”.