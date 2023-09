Barbie Di Rocco liquidó a Oriana Junco tras la muerte de Vanessa Show: "Es mentira que era su amiga"

Mientras que el mundo del espectáculo y la televisión espera de una artista trans como Barbie Di Rocco conflicto, peleas e insultos en el prime time, la activista que se luce en Sex de José María Muscari, se esmera en ser todo lo contrario. Esto lo demostró nuevamente el último martes, cuando hablando de su amiga recientemente fallecida Vanessa Show y su despedida en LAM, fue cruzada con Oriana Junco, quien la acusó de ladrona a partir de unas imágenes de ella saliendo del departamento de la vedette con sus pertenencias.

"Yo venía a hablar de Vanessa, a recordarla, a tirar la mejor, a que se reivindique bien. No está bueno a esta altura, 2023, hacer una guerra trans", fue la defensa que esgrimió Di Rocco ante las acusaciones de Junco. "Ayer Oriana me mandó unas fotos que se las mandó no sé quién, y también se las mandó a (Rodrigo) Lussich y (Adrián) Pallares para que las muestren. Ayer ella me dijo: ‘No soy policía, no se las voy a mandar a nadie’. Y hoy Pallares me dice que le mandaste las fotos vos", reveló.

Lo cierto es que Junco terminó abandonando el móvil de LAM y que, el recuerdo de Vanessa, se manchó por un altercado innecesario. Es por eso que BigBang se comunicó con la autora de tres libros infantiles, para que responda a las acusaciones que le hicieron, y que explique qué había ocurrido realmente. "Cumplí todos los deseos de Vanessa: que la casa le quede a su sobrina, que su ropa termine en la muestra, y que su gato termine en buenas manos", aseguró.

¿Cómo se dio este cruce con Oriana?

Me invitaron a LAM, yo propuse hacer con la producción una especie de tributo de Vanessa Show, para aclarar cosas que se estaban diciendo de que, mientras la estábamos velando, le estaban saqueando la casa. Algo que claramente no fue así, porque nadie saqueó su casa, de hecho la única llave que había la tenía yo en el pantalón en el momento del velorio. Se contradecían mucho las versiones. Sí, una vecina, cuando nos vio llevar las cosas los cuadros, las cosas para el funeral, ya se alertó y pensó que le estaban robando. Y nada que ver, le expliqué, le dije que yo venía a buscar cosas de ella y lo más bien, hasta empática me pareció. Y cuando me voy, llama a la Policía. A mí me llaman a la noche diciendo "están saqueando la casa de Vanessa". La habíamos velado a la mañana y a la noche yo me estaba pegando la pestaña postiza para ir a Sex, y llamó a un amigo y le digo que vaya porque vive a cinco cuadras.

Cuando mi amigo llega, no había ningún saqueo, no había ningún robo, sino que a quien estaban denunciando era a mí, a mi amigo que me acompañó la tarde, y al chico que lo hacía todos los trámites de Actores, que me acompañó hasta haciendo los papeles de la funeraria y que estuvo muy presente, como diciendo que le queríamos ocupar la casa a Vanessa, que nuestro objetivo era ese, y robarle. De ahí se empezó a hacer una rueda, cuando la gente vio policía en la casa. Yo seguí con la mía, me avisan de que no había sido así y sigo trabajando. Y llegué a trabajar angustiada, mal. Porque me había asustado pensando que le estaban robando, fresca todavía la sensación de abandono, de haberla dejado a Vanessa, yo no había dormido en toda la noche, y con el cansancio y todo fui a hacer las tres funciones igual.

Apareciste con una boa de ella después...

Sí. Me empecé a sentir triste, así que entre función y función, me volví a mi casa, agarré una de las plumas del archivo de Vanessa, que las tengo claramente con el objetivo de hacer una muestra -que es por el motivo por el cual las tengo- y me la calcé y me fui a Sex a hacer la función con las plumas. A Muscari le encantó, me pidió que lo deje, que no sé si lo voy a dejar porque es inmanejable ese tamaño, y ahí arranca toda la polémica cuando alguien ve en mi Instagram, que yo estaba usando una pluma de Vanessa.

Yo, al momento de usarla, pido un aplauso para Vanessa Show. El mismo día que ella se fue. Ella era un artista, y era importante. Era una referente trans, era mí referente trans, y era un icono para el país, por más que la gente no lo vea así. Entonces sentí que su despedida no tenía que ser solamente los 15 o 20 aplausos de la gente que la despedimos en el panteón, porque no había absolutamente nadie de toda esta gente que después salió a decir que eran amigas, que la cuidaban. Nadie se acercó a ella, ella estaba muy mal, necesitaba una amiga, una asistente, una cocinera, una chica de limpieza, una enfermera, y yo traté de hacer lo que pude en todo.

Cuando se salió a decir esto de que yo quería que se muera para ponerme las plumas de ella, me cayó fatal. Y peor que los medios lo repitan acusándome de ladrona, siendo que sí así fuera, lo ocultaría, no me lo pondría a la vista de todos y en mi propias redes.

Además estuviste en el velatorio y pusiste todo de vos...

A parte pusimos una boa color verde loro en el ataúd, que era el color que más le gustaba, y si era por ella se llevaba todas las plumas al cajón, porque era muy celosa de sus cosas. Pero conmigo tuvo un gesto aparte. A mí me permitió hacer y deshacer de su camarín lo que quisiéramos. Hay videos, hay fotos, incluso hay una foto que hemos subido juntas, un video en su Instagram donde se ven mis manos en el camarín acomodándole sus cosas. Lo que pasa es que eran momentos muy íntimos. Yo en ningún dije en mis redes que estaba asistiendo a Vanessa Show. Sí decía que iba a asistir a alguien de la comunidad trans que necesitaba ayuda, porque me preguntaban los martes en los vivos de Instagram. Pero jamás quise exponerla porque era muy reservada. Quien me conoce, me conoce en redes, conoce mi labor, las colectas que he hecho para compañeras que han muerto en abandono.

Eso me llevó a la acción rápida de ir al domicilio de Vanessa, apenas terminó el sepelio, fuimos a comer con mis amigos, y luego de eso fuimos a buscar cosas y ahí es donde entró la vecina. Después la Policía vio que la señora estaba equivocada, y le explicó que nadie había robado nada porque la cerradura no estaba violentada. Y si alguien entró es porque tiene autorización para entrar, porque por algo tiene la llave de la casa. No pasó nada más que eso. Hay cámaras que comprueban todo, también ahí está todas las veces que fui a visitarla a sacar miles y miles de bolsas de basura, porque estaba completamente abandonada. Por eso el circo mediático que justo ayer en LAM salió a decir Oriana, que era amiga, que la acompañaba, que iba siempre, y es mentira, porque no fue así.

Vos habías aclarado que no querías este tipo de cruces, ¿no?

A la productora, incluso antes de salir al aire lo dije mientras ella estaba yendo al baño y yo también. Le digo: "Vi una historia de que va a venir Oriana Junco". Me contesta: "No, quedate tranquila que es por zoom". Bueno, ahí me quedé tranquila, porque si es en el piso nos terminamos agarrando de las mechas, porque yo ya sabía con qué intención venía, porque ella ya me había escrito la noche anterior, diciendo "tengo fotos tuyas saliendo del domicilio con cosas". Eso no es una prueba absolutamente nada, porque me estaba llevando el archivo que Vanessa me cedió para la muestra que vamos a exponer.

¿Cuándo se hace la muestra?

Teníamos pactado noviembre en el Centro Cultural San Martín, pero no va a ser para esa fecha, va a ser en marzo. Igualmente, si yo consigo otro lugar para poder hacerlo antes, lo voy a hacer antes. Igual hay que digitalizar un archivo de más de 2 mil o 3 mil fotos de todo tipo de de situaciones, personas, lugares. Y la cantidad de archivo que hay en el vestuario, hay que arreglar mucho, hay que ventilar mucho... ayer mi balcón parecía el Zoológico de Luján, la cantidad de plumas que había. Mucho el olor a humedad de cosas guardadas 20 años en un placard, cosas que se me desarmaron en la mano, se me desintegraron las plumas, cosas que las movían y se deshilachaban. Hay trajes de 1975 colgados.

Entiendo que hoy en día es una crueldad, pero hay tapados de piel, colas de zorro. En esa época significaba opulencia, poder, prestigio. Hoy en día es un horror, pero en ese entonces era como tener un collar de oro, era una demostración de riqueza. Así que todo eso sigue, todo eso está. Ella guardó absolutamente todo porque tiene desde la primera boa de plumas, desde que arrancó en teatro, hasta la última. Trate de preservar lo más posible, para vaciar o saquear, como dijeron, la casa de Vanessa Show, se necesita un container gigante, un camión de mudanzas, porque archivó todo lo que tuvo en su vida.

Lo de Vanessa fue muchísimos años antes de que entre en escena Cris Miró.

Muchísimo. Ella le abrió el camino a Cris y le ayudó en su transición. Tanto en la depilación que hacía Vanessa, que había traído una técnica de París para sacar la barba. En ese entonces ella hizo mucho dinero con eso, estaba muy bien económicamente. Así fue como fue ayudando a varias, y Cris fue una de ellas.

Como yo estoy también con esto de la biopic de Cris, también era preguntarle a ella cómo fue haberla ayudado, y que me cuente sus anécdotas. Era una relación muy linda la que teníamos, muy bella, muy sentimental, muy honesta, muy transparente, y entiendo la envidia de la gente que nunca tuvo esa relación y la confianza de que conmigo tuvo una confianza que no la tuvo con absolutamente nadie. Pero son dos o tres personas que simplemente, te repito, nunca estuvieron en el velorio ni en el entierro, ni se preocuparon de saber de que yo cumplí todos los deseos de Vanessa: que la casa le quede a su sobrina, que su ropa termine en la muestra, y de que su gato termine en buenas manos, que se lo di al vecino personalmente yo, con las piedritas y el alimento balanceado que le compré.

Después el resto, los comentarios, hay que tomarlos como de quien viene, una persona con denuncias por violencia, por ocupación, por robo, por miles de cosas, y ni hablar de adicciones peligrosas, así que lo tomo como de quien viene.