Barbie Di Rocco, sobre los ataques transfóbicos que recibe: "Destilan odio contra las minorías"

La actriz trans Barbie Di Rocco, quien trabaja en la obra Sex de José María Muscari, viene de exponer en sus redes sociales a una cantidad enorme de usuarios, algunos anónimos y otros con nombre y apellido, que la discriminaron por su género y que realizaron comentarios transfóbicos y cargados de odio contra su persona, los cuales se tomó con bastante humor y altura, para el nivel de agresiones que eran.

Luego de estos hechos, la activista tuvo unas palabras con BigBang, y reconoció que tiene pocas esperanzas de que esta realidad de transodio cambie, ya que es una discriminación que vivió durante toda su vida, "desde el colegio". "Pero antes no eran digitales, y los insultos eran para una persona gay: 'tenés vos de nena', 'caminás como una nena'. Hoy en día es al contrario: 'tenés voz de hombre', 'parecés un hombre'", repasó Barbie.

"Se puede concientizar más, pero nunca va a ser del todo", consideró Di Rocco. "Es como la discriminaciáon racial. Desde la época de Martin Luther King a hoy cuánto avanzamos, sí, pero también tenés policías que le pisan el cuello a uno y lo matan por negro", recordó. "¿Hasta qué punto se los deja de discriminar a los judíos?", se preguntó.

Para la activista es una realidad que "la Ley de Identidad de Género está desde el 2012" y "hoy estamos en 2023" y la discriminación continúa. "Yo trabajé en la calle mucho tiempo cuando llegué a Buenos Aires, conocí a una camada grande de chicas que hoy más de la mitad están muertas. Estamos hablando de chicas que no tenían ni 30 años. La realidad es que hasta el día de hoy las familias siguen echando a las chicas de la casa", aseguró.

"Los comentarios los tengo limitados. Para escribirme tenés que seguirme, tenés que tomarte el trabajo de seguirme si querés insultarme. Por lo general borro y bloqueo, porque mis seguidores mismos se enganchan a responder y se me generan muchas notificaciones", explicó Barbie, demostrando que detrás de los ataques en su contra se esconde mucho interés agazapado y reprimido sobre ella.

Di Rocco comentó que no es la primera vez que tiene este tipo de iniciativas. "Yo hice miles de posteos así. Después los archivo porque hay gente que se angustia más que yo", contó. "Siempre todo lo que es referido al género y la sexualidad es un tabú, por más que hayamos avanzado y yo haya creado material para dar ESI, que dé clases de ESI en colegios. Sigue siendo igual", se lamentó.

"Se nos desconoce. No hay personas trans en casi ningún lado, no hay muchas personas trans en los medios. Y todo motivo siempre es bueno para destilar odio contra las minorías y las disidencias, que siempre son las que reciben más de este tipo de tratos", señaló Barbie.

Las experiencias que Di Rocco vivió trabajando en la calle, la acompañan hasta hoy. "Me paré con chicas de 15 años. Después salimos a hablar de Jey Mammon, pero hay tipos que todos los fines de semana le pagan a una pendeja de 13 años desesperada por comer, para que le chupe la pij...", relató.

También las experiencias de su vida profesional, le han dado la espalda y le han demostrado que no todo es lo que parece. "Hace poco tenía un programa de radio en Vorterix. Quien me reemplazo a mí, el día que yo no estaba, por una discusión personal se terminó burlando en vivo de la voz gruesa que yo tenía".

"Yo digo, en el mismo lugar que laburo, donde hacía podcast y streaming con humor y chispa, y donde pedía que no nos jodan a las trans, en la misma silla de laburo, quien me reemplazó se burló de mí. Y vos decís, ni siquiera en los lugares donde una labura y trata de germinar una semilla, me respetan. ¿Imaginate si me van a respetar en otro lado?", se preguntó. Al día de hoy, la actriz está en un juicio contra la emisora. No quiere dejar pasar este tipo de agresiones, y menos de personas públicas.