Barbie Simons se accidentó a bordo de su auto en Belgrano: "Esta vez me tocó a mí y la saqué barata"

Barbie Simons utilizó las redes sociales para dar a conocer que este viernes protagonizó un accidente automovilístico mientras se dirigía a su casa en el barrio de Belgrano. Según contó la periodista de C5N, el hecho ocurrió entre las calles Ugarte y Montañeses, y aseguró que se trata de una esquina muy peligrosa que ya tiene varios accidentes en su haber: "Pareciera que tuviera que suceder una tragedia para que se dignen a poner un semáforo".

A través de las redes sociales, la también panelista de El Nueve dio detalles del episodio y apuntó contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: “Acá la ligué yo de rebote... este hombre chocó a este y, por ende, caí yo. Dentro de todo la saqué barata".

En sus historias de Instagram, Barbie sostuvo que suceden varios accidentes en la esquina de Ugarte y Montañeses y, furiosa, disparó: "Básicamente pareciera que tuviera que suceder una tragedia, para que se dignen, la Ciudad se digne a poner un semáforo”.

Por esa razón y con el objetivo de que el gobierno de la Ciudad actúe para evitar lo que podría ser una tragedia en el futuro, agregó: “Siempre pero siempre hay accidentes en esta esquina. Lo denuncio públicamente porque esta vez me tocó a mí y la saqué barata".

Y sentenció: Pero la verdad podría haber sido una tragedia. Menos mal que en este auto no había nadie. Yo la saqué barata, pero no sé cuantos accidentes tienen que haber o qué desgracia tiene que suceder para que se dignen a poner un semáforo en esta esquina. Para que tengan en cuenta las autoridades sólo a la redonda acá hay tres escuelas. Hay que agradecer que no hay chicos dando vueltas. Es una vergüenza”.

Semanas atrás, Barbie mantuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre, luego de que la panelista la acusara de fingir una enfermedad para ausentarse a sus compromisos laborales e irse de viaje a Miami, Estados Unidos. "Más que polémica hubo cizaña y mucha hijaputez. Hay cosas con salud, hay cosas delicadas... hay una delgada línea que es jodido. Tengo anemia" explicó por entonces la periodista.

Y de forma contundente, arremetió contra la mujer de Diego Latorre: "Dos veces al año me tienen que transfundir con hierro. Ella se jactó, riéndose de algo que padezco hace muchos años. No la paso bien, es doloroso, no te encuentran la vena, cada vez que voy la paso mal".