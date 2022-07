Barby Franco y Burlando anunciaron que esperan un bebé: "Venís a darnos felicidad"

Con la ansiedad que caracteriza a Mariano Iúdica, el conductor de La Noche del Domingo (por América) presentó a Barby Franco luego de que se ausentara del programa el pasado fin de semana por motivos médicos. Y aunque el faltazo estuvo más que justificado, finalmente ayer por la noche explicaron a qué se debía todo.

"Habemus bebé. Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”, contó en vivo para toda la audiencia mientras mostraba su incipiente panza. De esta manera, la modelo y novia de Fernando Burlando espera por su primer hijo luego de muchos años de intentarlo.

“La historia de este bebé viene de hace cinco o seis años aproximadamente. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos ´no puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije ´voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´”.

Además de apelar sin éxito a la tecnología médica para poder ser mamá, Barby también recurrió a la fe para cumplir su sueño. El año pasado, sin ir más lejos, acompañó a Pampita hasta Luján para pedir por el tan deseado heredero. Finalmente, sus deseos se hicieron realidad.

“Para mí es todo nuevo, no me imagino todavía. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, contó al aire. Y agregó: “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”.

El secreto mejor guardado

Aunque la noticia en sí misma llevaba cuatro meses de gestación y de silencio, el secreto del secreto tiene que ver con el sexo del bebé. Si bien los futuros padres ya lo saben, tomaron la decisión de no contarlo públicamente.

“Me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, confesó.

Por último, antes de comenzar el juego de la manzana, la ex panelista de Pampita Online detalló el momento en que supo que tenía un bebé en su vientre: “Cuando vi el Evatest y decía que estaba embarazada de semanas, no lo podía creer. Lo llamé al toque (a Burlando) y él también se quedó en shock. Nos quedamos llorando los dos. ¡Fue increíble!”, rememoró casi entre lágrimas.

Finalmente, en un posteo que hizo en sus redes sociales, dijo que después de tantos años de lucha, finalmente este bebé traerá amor, pan y felicidad a la familia. Si bien el abogado ya es padre de dos hijas (María y Delfina), el próximo, que nacerá en diciembre de este año, será el primogénito o primogénita de la pareja.