Barby Franco y Burlando hicieron terapia de pareja con Susana: "Mi templo es mi oficina"

A poco más de dos meses de proponerle matrimonio a Barby Franco, Fernando Burlando cambió de opinión y decidió cancelar el casamiento previsto para marzo del año que viene. “Hay una pequeña suspensión. Una mala praxis de Barbarita nos llevó a tomar la decisión de suspenderlo”, había contado el letrado cuando dio a conocer su decisión.

Triste y, una vez más, decepcionada, la ex azafata de Guido Kaczka lamentó la decisión de su pareja a través de las redes sociales y, minutos más tarde, decidió sortear su vestido de novia entre sus seguidores. Este escándalo mediático se trasladó el domingo al living de Susana Giménez, donde ambos hicieron una suerte de terapia de pareja.

Ante la atenta mirada de La Su, Barby se refirió a la sorpresiva decisión del mediático abogado de cancelar una vez más su boda. “No está bueno que tres veces te claven y te digan 'che no, no nos casamos'. La última vez me enteré por tele, que dijo 'no me voy a casar con Barby por un comentario que hizo'”, contó la modelo, indignada con su pareja.

Y ante las risas de la conductora de Telefe, Barby agregó: “Estaba en casa viéndolo (Burlando contó que no se iba a casar en el programa de Mirtha Legrand) y dije 'ah, no, no te lo puedo creer'. Le mandé un mensaje preguntándole '¿qué onda?'. Obviamente que me molestó porque yo había hecho un chiste pero él no tiene sentido del humor millenial”.

A partir de ahí se dio un interesante ida y vuelta entre los tortolos. En primer lugar, Burlando señaló que “estar al lado de Barby es como estar viviendo con un deportista extremo”, mientras que ella contó cuál fue el momento que dinamitó el casamiento “¿Sabés dónde empezó todo? Cuando vine a tu programa al juego de los famosos, me quedé viendo la entrevista que le hiciste a Mariana Nannis y puse en Twitter 'me simpatiza Mariana Nannis'. Y ahí él se chivó”, reveló.

En ese momento, Burlando, que es abogado de Claudio Paul Caniggia, sentenció: “Hay algo que es inmaculado, que es mi trabajo. Mi templo es mi oficina”. Lo cierto es que decenas de usuarios a través de las redes sociales acusaron a al ex azafata de “armar” esta situación para lograr ser invitada al programa que conduce Susana Giménez.

No puedo creer lo envidiosa que es la gente! Por haber “llegado al living de Susana “ que es llegar ??? Fuimos a una entrevista y la pasamos bomba ! — Barby Franco (@barbyfranco21) September 30, 2019

Algo que, rápidamente, la morocha no dudó en desmentir a través de su cuenta de Twitter. “¡No puedo creer lo envidiosa que es la gente por haber ´llegado al living de Susana´! ¿qué es llegar ? Fuimos a una entrevista y la pasamos bomba”, sentenció Barby.