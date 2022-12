Barili se casó con Lara Pico y Cristina Pérez no fue: la teoría que las dos mujeres se llevan mal

Rodolfo Barili selló el amor que siente por su pareja y todos nos preguntamos por qué no fue su pareja de televisión desde hace 20 años. Resulta que, más allá de si no fue invitada o no quiso asistir, lo cierto es que Cristina Pérez no se va a convertir en la flamante esposa del conductor de televisión, al menos por ahora. El matrimonio con Lara Pico, una abogada con la que rápidamente construyó una sólida relación amorosa a pesar de la pandemia por COVID-19, se hizo efectivo el sábado y el sí quiero se reafirmará en la fiesta el jueves frente a un grupo más grande de invitados, entre ellos su pareja del noticiero.

Se le cuestionó a la periodista de que "ni un brindis rápido" hizo, pero que en el noticiero hizo un "pase de comedia" en el que hablaba que este fin de semana tenían una fiesta a la que va a asistir. Este accionar fue debatido en Socios del Espectáculo (Canal 13) en donde aprovecharon para meter sus teorías de por qué Pérez no había asistido. Luli Fernández deslizó pícara: “La mujer de Barili… ¿No sienten que la odia a Cristina?”. Al unísono, todos dijeron que "sí" y Adrián Pallares festejó: “Que venga un escribano y lo firmamos acá”.

Por su parte, Rodrigo Lussich alimentó la idea contando un ida y vuelta que tuvo con Pico en la fiesta de los Personajes del Año: "Lara me reprochó que yo fui poco serio cuando conté que ella nos dio una nota estando medio mamada, pero eso era un chiste. Ella dijo que estaba segura que Rodolfo y Cristina lo hicieron, pero que él lo negaba. No le gustó eso”.

La respuesta de Cristina Pérez ante la pregunta del millón: "¿Te afectó el casamiento de Barilli?"

Hace unos meses, el romance del periodista con la abogada se había blanqueado con la promesa de casamiento que se pospuso varios meses. En su momento, Barili había declarado: “El amor se festeja y cuando llega y te impacta, decís ‘guau…’ está bueno festejarlo con los amigos y por eso el casamiento. Más que nada para festejar el amor. Ella es amiga, compañera, es sostén, deja sostenerse, es un par para caminar en la vida, es una mamá increíble”.

Aunque hubo infinidad de teorías y rumores sobre el amor que se tenían los conductores de Telefe, el tiempo no les dio la razón al público. “Dale Rodolfo, chapatela”; “Denle una alegría a la gente, confirmen su amor en vivo” o “quiero contarle a mis nietos sobre esta historia de amor”, son algunos de los mensajes que reciben ambos diariamente en las redes sociales.

Cabe resaltar que ambos periodistas contribuyen a estos rumores de romance con diversas indirectas al aire. “Son las cosas del amor, Rodolfo”, le dijo Pérez esta semana al cierre del programa, mientras que su compañero le aseguró haciendo referencia a ambos: “No me arrepiento de este amor”. De esta clase de comentarios, hay miles.

Sin embargo, está a punto de casarse y ella de novia con el exdiputado nacional por la provincia de Mendoza, Luis Petri, desde comienzos de este año. Por su parte, ella dijo: "Es lindo que porque te quieran quieren que estén juntos. Yo estoy muy contenta porque nunca lo vi tan feliz a él en los 20 años que trabajamos juntos".