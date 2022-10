Barón, Gianinna y Osvaldo: cuernos, traiciones y la venganza que Jimena sirvió en plato frío

Corría febrero del 2015. Por ese entonces, Jimena Barón celebraba su regreso a la Argentina, después de haber vivido dos años en el extranjero junto a su por entonces pareja, Daniel Osvaldo; y el hijo de ambos, quien al momento de volver a instalarse en el país tenía sólo un año y un mes.

"¡Hola, Argentina! Estoy pasada de felicidad. Argentina. Mis amigos. Mi familia. Mi trabajo. ¡Y dale Bo, dale Bo!", escribió la actriz en su cuenta de Twitter, en clara alusión al flamante contrato que Osvaldo acababa de firmar con Boca Juniors y que culminó con una acelerada y polémica salida del futbolista del club.

La pareja se instaló en el mismo barrio en el que vivía Gianinna Maradona y, así, Barón se sumó al reducido grupo de amistades de la hija menor de Diego. La relación entre los padres de Morrison comenzó a desgastarse con velocidad y en mayo de ese mismo año el rumor ya se había instalado: la pareja atravesaba una fuerte crisis debido a las salidas nocturnas del futbolista, que también le trajeron dolores de cabeza con los directivos xeneixes.

El 24 de mayo, Barón cumplió 28 años y Osvaldo brilló por su ausencia. En vez de acompañarla, se mostró en un boliche de Lomas de Zamora y se lo vinculó con una de las promotoras. Mientras crecían los rumores de crisis, la actriz retomó su carrera profesional; la misma que había abandonado dos años atrás para instalarse junto a Osvaldo en el Viejo Continente.

El anuncio del desembarco de Barón en la exitosa tira Esperanza Mía hizo estallar al futbolista. "Él no quería saber nada con que retomara mi trabajo", reconoció años después la ahora también cantante. "Me empezó a mandar mensajes diciendo que era un gatito barato o que fuera a chupar p...", sumó.

La escalada de violencia culminó con una denuncia por violencia de género y el abandono de hogar por parte de Osvaldo. "Un día llegué y el placard estaba vacío. Agarró sus cosas y se las tomó".

Por ese entonces, Jimena encontraba consuelo en los brazos de su vecina y amiga. Y, de acuerdo a la última canción de Barón, la hija de Diego no sólo le brindaba su hombro, sino que además le resaltaba que tenía que separarse de Osvaldo.

Mientras los medios de comunicación se hacían eco de las duras acusaciones de Barón, la paciencia de los directivos de Boca se agotaba. Osvaldo no sólo faltaba con frecuencia a los entrenamientos y desafiaba al director técnico Guillermo Barros Schelotto fumando en el vestuario; su rendimiento en la cancha era malo y las fotos de sus salidas nocturnas indignaban a la hinchada.

El 30 de junio se terminó su contrato con el club y no tuvo chances ni de negociar su continuidad. Lejos de las canchas y sin ofertas en el extranjero, el futbolista anunció su retiro y formó una banda de rock. Por esos días, mantuvo un breve affaire con Militta Bora, quien también lo denunció por violencia de género y la relación se terminó rápido.

En julio de ese año, tras el escándalo con Bora, Gianinna y Osvaldo se mostraron muy acaramelados en un boliche y las fotos se filtraron en los medios de comunicación. "¡Dejen de romperme los huevos y de poner que me chapo a cada uno que me cruzo! Les copa el morbo, pero se van de tema", se defendió la hija del "Diez", quien un mes atrás había blanqueado su separación de Lucho Strassera.

"Hasta que yo no hable con ella, no sabré lo que pasó; no tengo idea. Quiero escuchar lo que me diga Gianinna. En su momento hubo mucha amistad con Giani, con Luciano y no estoy alejada de ella para nada. Yo estoy acá encerrada ensayando para el Bailando, comienzo la semana que viene en Esperanza Mía. No hemos tenido tiempo de juntarnos", explicaba Barón.

El episodio nunca se aclaró, pero ese fue el momento en el que la relación entre ambas se terminó. Barón siguió siendo muy amiga de Dalma, quien se opuso desde el minuto cero a la relación entre su hermana y el ahora ex futbolista. "Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana. Lo conocí a él siendo el novio de una amiga. No me cae mal, de verdad, pero mi relación con él arranca antes", reconoció semanas atrás la hermana de Gianinna.

Después de muchos idas y vueltas, Barón y Osvaldo se dieron una segunda oportunidad en marzo del 2016. "No hay nada que entender, ni que explicar", esquivaba la actriz, pese a que le había realizado una denuncia por violencia de género durante su separación. Pero el amor duró poco y en mayo de ese mismo año anunció una vez más la separación del padre de su hijo.

En junio del 2020, en plena cuarentena estricta, la actriz se instaló junto a su hijo en la casa de Osvaldo e intentaron una nueva reconciliación. Estuvieron juntos dos semanas y, una vez más, las diferencias se impusieron y aceleraron la separación.

Los primeros rumores que vinculaban (de nuevo) a Gianinna con Osvaldo comenzaron a circular con fuerza en enero del 2021. La pareja finalmente blanqueó su relación en abril de ese año, pese a que ni Dalma, ni Claudia Villafañe apoyaban el vínculo. Las resistencias internas y externas se hicieron sentir en enero del 2022 cuando la propia Gianinna se vio obligada a confirmar la ruptura con un melancólico posteo en Instagram.

El extraño posteo con el que Gianinna blanqueó su primera separación de Osvaldo

Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto. Si bien lo sabés y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, como lo dijimos mil veces: 'Salú por eso'. Al ser dos personas públicas hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar, porque ambos sabemos que no nos pertenece.

El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. Lo que sean los demás, no corre por mi cuenta, ni por la tuya. Sé feliz hoy, mañana y siempre. Yo prometo que también.

Allá vamos 2022 y a los mil años años más que también les hablo (Sic). La grandeza de lo simple que el rebuscado nunca va a entender, ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el orto.

Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. Avanti, Stone. La vida es una y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser.

En marzo de ese mismo año, la pareja se mostró a los abrazos en un shopping. "Gracias por estar siempre, te amo", escribió la hija del "Diez" en sus redes y confirmó así la reconciliación. Con el correr de los meses, Gianinna y Osvaldo también sortearon fuertes rumores que sostenían que se habían casado en una ceremonia secreta, algo que fue desmentido por Dalma: "Si se llega a casar y no me avisa la mato".

El Día de la Madre marcó un antes y un después en la relación. Y es que el futbolista no sólo no compartió el día con la hija de Diego Maradona, sino que además alimentó los rumores de crisis al compartir historias junto a su madre en la que aseguró: "Menos mal que estás vos".

"Antes (de) que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar", disparó el ex de Jimena Barón en una de sus historias, para luego compartir una foto en la que se lo puede ver en un boliche con amigos.

¿Qué hizo Gianinna? Fiel a su marcado bajo perfil (al menos en lo que a sus relaciones sentimentales respecta), la hija menor de Claudia Villafañe se limitó a compartir algunas de las historias que los hinchas de Diego le enviaron con motivo del 46° aniversario del debut de Maradona.

Pero la calma duró poco. Después de que se confirmara la separación, Barón dio el batacazo y lanzó La araña, una nueva canción con claras chicanas e indirectas dirigidas a su ex amiga.

Ella siempre ahí, incondicional.

Tanto me abrazó y me consoló cuando estaba mal.

Me supo entender, me supo cuidar, vecina del dolor.

​Dijo en casa cuando la vio 'esto es una señal, la araña, la traición'.

Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar.

Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba

Yo confiándole tanto dolor.

Quién iba a pensar, quién iba a imaginar

Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara.

​Yo lloraba y ella lo robó.

Hiciste crecer nuestra amistad, vos con tu perversa dignidad.

Yo... jamás ni se me ocurrió que todo era parte de un plan.

Fue difícil aceptar que me lograste envenenar

​Pero ahora a vos te va a picar la araña, la traición

El tiempo dirá si Gianinna recoge el guante y sale al cruce de las graves denuncias que Barón volcó en su nueva canción. Osvaldo, en tanto, se mostró en redes de paseo con su hijo Momo y acompañado por sus hermanos y cuñadas.