"Basta de jueguitos": L-Gante se hartó de los histeriqueos y le lanzó un ultimátum a Wanda

La historia entre Elián Ángel Valenzuela, el cantante de cumbia 420 popularmente conocido como L-Gante, y Wanda Nara ha sido una odisea desde que comenzó a rumorearse que algo había entre los dos. Besos, caricias y cenas románticas, algunas de ellas a espaldas de Mauro Icardi, inundaron la escena mediática y los convirtieron en la pareja del momento.

Si bien al principio tanto el público como sus allegados interpretaban que este romance iba a ser fugaz o que solo era por “publicidad”, los mismos protagonistas demostraron que no. L-Gante fue una figura importante en la separación entre Icardi y Wanda, ya que el joven fue quien la acompañó, la apoyó y la distrajo cuando todo en su vida estaba mal.

Pero lo que aprecia estar cerca de un plan de familia ensamblada se frenó. En la última semana todo se complicó. Por un lado salió a hablar Anto Pane, una influencer “hot” que afirmó que este fin de semana estuvo en un boliche con el cantante, y luego se fueron juntos. La joven reveló que Elian la había hecho gozar en tres episodios.

Rápidamente L-Gante salió a referirse a sus dichos y no solo desmintió todo, sino que hasta la trató de "pobre piba". Acto seguido a eso, Wanda volvió a seguir al delantero rosarino en sus redes sociales y estalló todo. El periodista Juan Etchegoyen reveló que -supuestamente- estarían atravesando una gran crisis.

El integrante de radio Mitre afirmó que L-Gante quiere "oficializar y blanquear" su noviazgo con la rubia, pero que ella todavía no estaría preparada para eso. ¿La razón? No está segura sobre cómo se tomará su familia la noticia de una eventual relación entre ella y el músico. Incluso aparentemente el cantante le habría dado una fecha límite para que decida qué quiere hacer. Contar que están juntos o no verse más.

“Elián quiere formalizar con Wanda y es por eso que le ha dicho lo que quiere de esta relación. Estos rumores de romance de Wanda y L-Gante vienen hace meses, él ya la presenta como novia a sus amigos y hasta le presentó a quien más ama, a su hija Jamaica”, comentó el periodista.

Además reveló que Wanda ya conoció a Jamaica, la hija que el tuvo con Tamara Báez y que por eso ya está listo para madurar. “Wanda quiere ir despacio por los conflictos familiares y él no. Se cansó de este jueguito mediático. Elián no quiere cargar con el tema Icardi. Lo único que quiere es hacerle caso a sus sentimientos e ir para adelante”, concluyó Etchegoyen.