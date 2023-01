“¡Basta de mentiras! Quiere prensa”: María Susini defendió a Facundo Arana y liquidó a Gaetani

Hace mucho tiempo, Romina Gaetani y Facundo Arana protagonizaron la novela Noche y día. Aunque nadie recuerda aquella ficción, la actriz relató en una entrevista con LAM que durante aquellas grabaciones, el galán había tenido “actitudes violentas”. Por entonces, muchísimas ex compañeras de Arana salieron en su defensa. Todo finalizó con los actores reunidos en el Hotel Faena de Puerto Madero, con sus abogados, para aclarar la situación a través de un comunicado de prensa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aquella nota pública informaba junto a la firma de Arana y Gaetiani: “Durante la reunión, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional. Atte. Dres. Fernando Burlando e Ignacio Trimarco”.

Al poco tiempo, en una entrevista, Facundo dijo sobre ese encuentro: “Todo es intenso, todo es muy difícil y del otro lado miro y está Romi, así que por ser un tema tan sensible lo dejamos en manos de abogados, pero también nos encontramos nosotros, resolvimos nuestras diferencias, las que había, que no eran tantas como yo suponía. Nos pusimos de acuerdo, nos miramos, nos abrazamos, y nos fuimos cada uno a su casa”.

Todo parecía muy aclarado. Pero Gaetani volvió a hablar sobre el tema y todo estalló una vez más. “Yo entiendo que una mujer quede enojada, herida, pero si yo soy mujer y alguien viene a decirme que tuvo una situación fea con mi hermano, no salto a defenderlo”, dijo en referencia a María Susini, la esposa de Arana.

Entonces sumó: “Agarro a mi hermano y no hablo por él. Que tenga los testículos bien puestos y se defienda. Ahora está de moda que las mujeres del hombre en cuestión salgan a hacer de voceras. ¡No, chicas! ¡No aprendimos nada! Si una salta a decir que no la pasó bien con alguien, muti. Aunque te parezca que ese hombre es Dios, no sabés qué pasó camarines adentro o en una motorhome”.

De esa manera, la guerra se inició una vez más. Desde Mar del Plata, la modelo le respondió: “Basta de tanta estupidez, basta de tanta mentira. Cuando alguien quiere prensa, quiere acomodar su cerebro, son problemas de otras personas. Es como que yo ahora salga a decir que vos me maltrataste. Acá no hay algo. Esto es un gran acomodo de un cerebro, que se acomode ella y que no se meta más con quien no se lo merece. Es un ser de luz, puede golpear una mesa si se enoja pero como todo el mundo, pero de ahí a ser un hombre violento”.

Entonces agregó: “Como su mujer, a quien tengo que acompañar y abrazar es a Facu, que es un ser humano extraordinario y que lo único que hizo con ella fue acompañarla cuando yo incluso le dije, correte, no tenés por qué ayudar a alguien así. Yo no estoy hablando de Romina, realmente Romina no me interesa. No tengo ganas de estar enojada porque no sé quién es. Solo me interesa que la terminemos con estas cosas porque después vamos a necesitar hacer una defensa en serio porque alguien lo abusa, porque alguien es violento. Preguntenle a Romina que seguro conoce a alguien en serio y ella no lo defendió. La vida es más que los medios. Por suerte esta familia sabe correrse de todo eso. Y sabe decir: acá estoy, te abrazo, te quiero. Yo no tengo la necesidad de hablar con los medios, me dieron ganas en este momento pero no”.

Muy seria también dijo: “Él es amoroso con sus compañeras. Acomodamos las cosas tal como nos conviene. ¿Por qué no nos acordamos de cuando le llevaba la comida al motorhome? Yo le decía: andá a hablar de esas escenas con son un asco, y él me decía: ‘No, pobre Romina. Sé tantas internas que no hace falta estar ahí para saberlo’. Yo en Romina no confío y Facundo pecó de inocente y de bueno cuando se juntaron a hablar, porque no firmó ningún acuerdo con ella”.