“¡Basta de planes! A laburar vagos de mierda”: el violento festejo de Alex Caniggia por el triunfo de Milei

Las PASO tuvieron un resultado sorprendente, al menos para los que se guiaban por las cifras que habían adelantado algunas encuestadoras. En ese punto, el primer lugar alcanzado a nivel nacional por Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, sorprendió a propios y a opositores. Por supuesto, los famosos no quedaron afuera de la sorpresa electoral de las elecciones 2023. Y uno de los más felices fue Alexander Caniggia.

Desde hace rato, el hijo de Claudio Paul Caniggia y de Mariana Nannis se muestra a favor del economista libertario. A través de diversos mensajes en las redes sociales, el joven con el currículum más impoluto de la familia del ex delantero de la Selección y tal vez del país, reivindica las políticas libertarias y repite frases del discurso del ex panelista de Intratables.

Por eso, cuando todavía no se conocían los números de las PASO, Alexander no celebró sino que apuntó contra el oficialismo y los trabajadores. Primero escribió en un tuit: “Estos zurdos de mierda son de terror con ‘el conjuro’... Si votás siempre lo mismo sos más boludo que el oso Arturo...Este año todos con Milei, de eso estoy seguro...Basta con la casta política, con ellos no hay futuro”.

Después, agregó otra violenta y discriminadora frase: “Por una Argentina sin barats, ese es mi único sueño”. Pero cuando los primeros resultados salieron en televisión, Caniggia junior escribió: “Tienen todos la pija bien en el orto. Vamosssss por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les re cabió manga de chupa japis”.

Enojado, el ganador de El Hotel de los famosos lanzó: “Se murió el kirchnerismo”. Y en otro tuit, junto a una foto de Milei, escribió: “King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de puta) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”. Por último, Caniggia escribió sobre Milei: “Viva la libertad, mierda, carajo. Estoy ree loki hoy. Bien pij... @JMilei liquida a todos estas ratas, lacras inmundas. Vamooooooo”.

La militancia de Alexander por Milei viene desde hace años. En 2021, por ejemplo, había escrito en redes: "Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil... ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape! Viva la libertad, las ratas se terminaron".

Y luego agregó con su extraño manejo del idioma castellano: "¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta? No, ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas". Aunque unas semanas después de las PASO 2021, lanzó: "No entro a la política gente. Milei me parece un panqueque y ahora se va para el Pro. Un impresentable. No apuesto a nada con Milei y para mí es un panqueque. Un imbécil, extremo".