“¡Basta loco!”: "Big Ari" se hartó de Telefe y pidió que lo dejen facturar tranquilo

El ex participante de Gran Hermano 2022, Ariel “Big Ari” Ansaldo estalló contra la producción de Telefe por la falta de oportunidades en el canal y la negativa de participar de otras señales. Hace poco, Big Ari había comentado que contaba con el permiso de Telefe para trabajar en otros medios, sin embargo, en diálogo con Radio Mitre manifestó que ya no es así, aclaró que tampoco formará parte de TN ni del Canal de la Ciudad. “Me hicieron una muy buena propuesta de un canal prime time que no es Telefe, estaba todo arreglado y por el tema este de los permisos me enteré que no puedo hacerlo”, denunció el ex hermanito.

“A uno le duele y lo pone triste porque sigue pasando el tiempo y no podes enganchar nada, ¿hasta cuándo va a seguir esa ley? Te terminás pagando”, agregó en referencia a su personalidad energética. “Basta loco, una cosa es que no me dejes ir a un programa, pero esto era algo lindo y estaba todo bien, te duele. Hay parejitas que están en el Bailando, pero en mi caso no sé”, dijo en referencia a sus ex compañeros del reality que ahora participarán del ciclo en America TV.

“Me están apagando al pedo, hace dos meses que tengo propuestas y no puedo hacer nada. No me sobras laburos ni ofertas, me cansé de pedir permiso para todo, es al pedo que me sigan diciendo que no", agregó. Al terminar, Ariel señaló: “No es que les estoy exigiendo que quiero estar en Telefe, dejame ir a algún lugar donde me pueda lucir, no me apagues tantos meses al peso. ¿Tanto vale mi imagen? Es todo una injusticia”.

Hermanitos rehenes de su contrato

Antes de ingresar, los jugadores del reality firmaron un contrato de exclusividad con Kuarzo y Telefe. Firma, sonrisa y adentro con la valijita. Ya fuera de la casa, sus nombres comenzaron a cotizar en bolsa y las posibilidades laborales crecían al tiempo que el éxito del programa. Cada ex hermanito debe analizar las propuestas con el canal y dar el 50% de lo que ganen.

En una entrevista con LAM, Coti Romero, se refirió al contrato que mantiene con el canal de las tres pelotas: “Hay que pagar una multa. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio serían como dos millones de pesos, algo así, y a eso se le agregaba una multa más” Y redobló la apuesta: “Yo les dije que no tengo problemas en hipotecar mi casa".