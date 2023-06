"Basura", "ridícula" y "rascador de mierd...": la farándula destrozó a Karina Mazzocco y A la Tarde

"Basura", "ridícula" y, en los últimos días, "rascador de mierda". Los famosos se unieron en una sola causa: castigar a Karina Mazzocco por ser funcional al número de rating sin importarle cuánto daño puedan generar sus dichos sin fundamentos y el "circo" que suele liderar por la pantalla de América TV. “Me escribió gente que trabajó con ella, gente de vestuario a la que hizo parir. ¡Parir, parir! Esa cara de buenita, por Dios. Ridícula la señora. Con ella no tengo vuelta atrás”, había dicho meses atrás Cinthia Fernández, luego de que le consultaran por la forma en que la conductora de A la Tarde cubrió aquel escándalo que tuvo con sus vecinos en Uruguay. Y no fue la única en cargar contra la modelo y actriz.

Y es que en las últimas semanas, un gran número de famosos se sumaron a la ex de Defederico y decidieron despotricar contra la conductora de América TV. Fernanda Vives, por ejemplo, trató a Mazzocco de “basura” y la acusó de “proteger” a La Tota Santillán en su programa de televisión, luego de que el ex conductor de la movida tropical fuera condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por la denuncia de la madre de sus hijos, Sol Fiasche.

La propia Vives ya había dado a conocer la historia de violencia que sufría por parte de Santillán. Por eso, enfureció contra la conductora de A la Tarde cuando le dieron de baja un móvil en el que iba a hablar sobre el tema y que, en su lugar, el condenado apareciera en el programa. “Nunca nos dio la oportunidad de hablar a nosotras, las víctimas. Siempre se le dio lugar a él y le permitía decir cualquier barbaridad”, había manifestado Vives, visiblemente molesta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ricardo Daniel Carías, conocido como “La Tota Santillán”, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el Tribunal N°7, por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas. La pena supera incluso a la pedida dos semanas atrás por el fiscal acusador Oscar Ciruzzi, que había requerido cuatro años y seis meses.

Si bien seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional, la decisión del juez no fue suficiente para Mazzocco, quien no dudó en levantar el móvil con Fernanda Vives para poder tener sentado al condenado en su programa. La Tota se presentó junto a su abogado Juan Pablo Merlo en los estudios de América para charla con Mazzocco y todo el panel de A la Tarde. “Estoy con lo que decida la Justicia, y sobre todas las cosas con Dios. Hoy me acompañaron mis hijos más grandes y el doctor Merlo y yo acepto lo que ha dicho la Justicia”. El ex conductor aseguró que no amenazó "a nadie de muerte" y aseguró: "Me arrepiento de todo".

Lo cierto es que molesta, y con razón, Vives acudió a sus redes sociales para castigarla a ella y a todo su equipo de producción: “Karina Mazzoco es una basura de persona que revictimiza a las víctimas. Cada vez que llevaba a La Tota a su programa, a nosotras nos clavaba un puñal en la panza constantemente”. Además, la mediática afirmó: "Siempre le decía ‘Totita, ¿Cómo estás? Te queremos mucho’”.

Luego, la ex de Santillán se refirió al móvil que tenía pactado con el programa de conduce la modelo, donde creyó que iba a tener la oportunidad de hablar, pero no pudo. “Pensaba poder decirle lo que pienso, porque hay que terminar con estos seres nefastos de la televisión. La Tota está condenado por un juez de la Nación, entonces hoy es el momento para que nos deje hablar a nosotras y contemos lo que vivimos”, expresó.

Y sin dudarlo, disparó con munición gruesa contra la conductora de América: “Sos una persona que decís ser de un pañuelo, y defender a las mujeres pero hacés todo lo contrario, entonces por lo menos en mis redes quería decirte lo que pienso. Todo el mundo ya sabe qué clase de persona sos. Sos una basura de persona. Utilizás tu programa para extorsionar gente. Lamentablemente hoy no tuve mi derecho a réplica, y para que las víctimas podamos hablar, necesitamos apoyo.

A Vives, se le sumó Romina Manguel, quien no dudó en calificar el ciclo que conduce la rubia como "escabroso" por los temas que tocan. "Cae mal y parece que uno no puede opinar. Es gente que se ofende, mucha susceptibilidad. Creo que cada uno puede opinar del laburo del otro, si te gusta o no, yo me la banco. Es público", dijo la locutora radial al ser consultada sobre el programa durante una entrevista con "Socios del Espectáculo".

La discusión mediática entre ambas había surgido luego de que Mazzoco señalara "¿Por qué tomás mal esta situación. Te invito a que lo veas como que esos programas pueden ser repetidoras. Ponen nuestro material y le dan". "Dije que me parece muy escabroso, porque se meten en temas de filiaciones, herencias, testamentos, cuestiones de la vida privadísima y no termino de entenderlo", respondió Manguel.

Y continuó: "Es horrible como se meten con la familia, con los detalles de la vida privada. Horrible. Por otro lado ves a Vero Lozano y me encanta, con qué prolijidad, que tono encontró. Maju Lozano también". Y si hay alguien a la que le molestó, y mucho, que se metieran en su vida privada fue Cinthia Fernández, quien no dudó en definir como "un circo de mierda" al programa que hace Mazzocco.

En simultáneo, Tamara Pettinato aprovechó un informe que Bendita puso al aire contra la conductora de América y también aportó su granito de arena. "Les digo lo que me pasó a mí hace un mes y por qué coincido que es una basura de persona. Habló de Karina, su producción y todos los que están ahí sentados. Cuando pasó lo de mi hermano, ahora que se cumplió un año, tocaron el tema de una manera espantosa", dijo la panelista.

En su relato, la hermana de Felipe aseguró que Mazzocco sentó en su programa gente que no hizo más que "mentir" al hablar sobre su hermano. "Yo les pedí, por favor, que dejen de hacerlo porque había gente sufriendo del otro lado. Además es un tema de salud, no un chimento de quién sale con quién ¡Y estaban mintiendo! De hecho, tuvo que salir el fiscal de la causa a decir que mentían, ni siquiera salí yo", aclaró.

Lo llamativo fue la respuesta del entorno de la conductora cuando Tamara les pidió, por favor, que dejaran de "inventar" información sobre Felipe. "Cuando les pedí por favor, la respuesta fue ‘entonces vengan a hablar ustedes’. Era casi extorsivo, y nos metieron una cámara en el alta de mi hermano. Sin avisarnos, metieron una cámara dentro de la fundación, no sé qué habrán arreglado", denunció.

Y sentenció: "Les expliqué que era un paciente psiquiátrico y no queríamos que se difundan esas imágenes, y bueno, mostraron todo menos la cara de él". Otros famosos, como Jorge Lanata y La Negra Vernaci, no dudaron en cuestionar la forma en que Mazzoco y todo su equipo trataron el tema que tiene como protagonista a Morena Rial. "Cuando te están acusando, que quizás es injusta la acusación, no lo sabemos... el que es acusado queda a disposición de lo que quieran decir los demás. Porque qué vas a poner, ¿un abogado? Es todo un tema y decís 'van a seguir hablando de mí'", comenzó "La Negra".

Y acto seguido, apuntó contra Mazzocco por haber expuesto a Morena a semejante trato. "Chicos, al final, qué rascadora de tarro con mierda que terminó siendo la pobre Karina. ¡Cómo le gusta revolver! Yo me la hacía cool, en otro mundo, pero no, está revolviendo mierda a ver si sale algo. Wow, me pareció fuerte. Por el rating, todos bailamos. Hay que ver qué canción querés bailar". "Al hacer chistes, evitamos hablar seriamente sobre lo que hizo el programa. ¿Qué fue lo que hicieron? Desde el comienzo, el programa fue una mezcla de espectáculos y noticias policiales, pero no tuvo éxito. Fue bastante patético porque hubo inventos en las historias", sumó Lanata, sobre la manera de trabajar de Mazzocco.

Yanina Latorre, panelista de LAM, ciclo que se emite por la misma pantalla que el de Kari, no tuvo ningún impedimento para cuestionar su manera de conducir. “Me pone loca. Estás conduciendo un programa, te creés exitosa, hablás de la vida privada de la gente, los hijos no reconocidos, contestale a Iavícoli, no te hagas la… A mí este año o el año pasado, en el programa me hicieron mierda con algo erróneo. Yo me la agarré con ella y la hice mierda. Te contesta con una frase de Peter Pan. Loca, si te hacés la pulenta y le sacás hijos no reconocidos a la gente, bancá que te critique”, disparó la "Angelita", sumándose a la amplia lista de famosos en contra de Mazzocco.

Marina Calabró fue otra de las famosas que castigaron a Mazzocco y hasta mandó al frente a Carmen Barbieri, quien al parecer no tiene un grato recuerdo de la conductora de América TV. "Carmen está molesta con Karina Mazzocco porque un día tocaron el tema de la supuesta hermana sin rodeos. Carmen está enojada porque afirma que maltrataron a Alfredo Barbieri al crear una historia un tanto sórdida en relación con Alicia y su madre”, contó la periodista y al dar su opinión sobre la modelo, cerró: "Karina está muy revanchista. En A la Tarde están ensañados con Cinthia Fernández. Le voy a hacer una crítica constructiva. Ya cuando se vuelve personal, a veces como que uno se va engolosinando con sus propios rencores y Cinthia no fue muy conceptuosa con Karina. Hay gente a la que la maldad le queda bien y otra a la que no. A Karina definitivamente no”.