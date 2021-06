Batacazo familiar de Horacio Cabak: el anuncio de boda después del escándalo mediático

Pese a que desde hace un mes insiste en que ya no hablará más de su vida privada, Horacio Cabak sigue con su raid mediático y ahora confirmó que se casará con su mujer, luego de la mediática crisis que atravesó después de que la madre de sus hijos descubriera un sinfín de infidelidades cuando estuvo internado por Covid-19.

El encargado (una vez más) de confirmar la noticia fue Ángel de Brito, el mismo que tuvo la primicia de la crisis y que luego protagonizó más de un cruce mediático con el propio Cabak. "Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak. Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato", confirmó el conductor de Los ángeles de la mañana.

"No te lo puedo creer. ¿Te lo confirmó ella?", indagó en vivo la panelista Mariana Brey. "Esta vez no fue ella", respondió de inmediato el conductor, al tiempo que aseguró: "No me mandó un video. Se casan, después de todo lo que pasó. No sé si vamos a poder cubrir su casamiento. Yo les deseo lo mejor".

El fin de semana, Cabak fue invitado al ciclo de Mirtha Legrand -conducido de forma temporal por Juana Viale- y volvió a hablar de su situación sentimental y a criticar a los medios de comunicación por hacerse eco de las revelaciones que realizó su propia mujer.

"En la televisión no se resuelve nada, cuando pasó lo que pasó con mi mujer dije que esto se resolvía fuera de los medios. Quédense tranquilos que estoy viviendo con mi mujer y mis hijos. Sigo viviendo en mi casa. Está todo bien", ratificó.

Atenta al descargo, Viale lo respaldó con sus propias críticas al periodismo: "¿Quién es alguien para opinar cómo debe solucionarse o cómo debe vivir una pareja? ¿Cómo se resuelve una discusión que pasó entre dos personas? La vida privada es privada. ¿Por qué lo viven como un ataque a la libertad de prensa?”.