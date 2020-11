Batacazo: levantan el programa Confrontados y El Nueve actualiza su programación

La sorpresa fue confirmada por la propia Marina Calabró el viernes: después de cuatro temporadas, las autoridades de canal Nueve decidieron ponerle punto final al programa Confrontados, el ciclo de espectáculos que desde este año conduce la ex panelista de Intrusos. "Venía elaborando la idea pero es una tristeza. Es un programa hermoso que me dio una oportunidad fantástica que espero no haber desaprovechado", confesó Marina.

Además, en diálogo con Exitoína elogió a su equipo y se lamentó por el abrupto final del ciclo: "Tuve a los mejores compañeros del mundo. Hay que arremangarse y esperar que lleguen propuestas y me den alegría". La hija de Juan Carlos Calabró llegó a la conducción de Confrontados para reemplazar la dupla de conductores que conformaban Rodrigo Lussich y Carla Conte, y que estuvieron al mando desde 2017 hasta principios de 2020.

Cabe recordar que a finales del mes de febrero del 2020, el canal decidió cambiar el horario a Confrontados, pasó de las 15 a 16.30, lo que motivó la salida de Lussich, quien en ese mismo horario trabajaba en Pop radio, y no podía compatibilizar ambos trabajos. A pesar de que su intención era la de seguir, Conte también tuvo que decir adiós porque el canal optó por cambiar todo el panel: el lunes 9 de marzo debutó Calabró al frente del programa.

Según trascendió, las autoridades del canal le comunicaron a Mariano Chihade, dueño de la productora Mandarina, la cual está a cargo del programa, que iban a reestructurar la programación y entendían que el programa ya había cumplido su ciclo. Al mismo tiempo, remarcaron que la decisión no se debe al rating, ya que el ciclo tiene un buen número de audiencia y es comercialmente solvente a pesar de la crisis generada por la pandemia.

De esta manera, Confrontados llegará a su final el 31 de diciembre. Desde el área de programación a cargo de Diego Toni y el Grupo Octubre adelantaron que el ciclo termina su contrato simplemente y que el mismo no será renovado por cuestiones puramente artísticas. De hecho, tras la salida de Confrontados se extenderá el horario de El show del problema; Hay que ver y de Todas las tarde a partir de enero de 2021.

Mientras tanto se espera que en los próximos días las autoridades de Mandarina se sienten a dialogar con Marina Calabró y el resto de los panelistas del programa para ver si los tienen en cuenta para los próximos proyectos de Mandarina o tantear si el canal los quiere retener. Cabe remarcar que hace apenas una semana, el ciclo había sufrido la baja de Lizardo Ponce del panel.

Según había explicado Marina en aquella oportunidad, el panelista fue el que tomó la decisión de marcharse -quizás sabiendo que el programa tenía los días contados- para enfocarse en sus nuevos proyectos laborales que surgieron a partir de su participación en el Cantando 2020. Por ejemplo, el ex participante del Cantando por un sueño es parte de la conducción de La Previa del Show (Magazine).