BBN con Ginette Reynal: el desnudo en el teatro, su vínculo con el sexo y la pasión por la pintura

Lo que pasa en “Sex”, queda en “Sex”. Lo dice Ginette Reynal, una de las anfitrionas del espectáculo de José María Muscari que, con elencos simultáneos y nuevas incorporaciones, continúa repitiendo el suceso instalado en 2019. Es que el boom de “Sex, Viví tu experiencia” es maratónico y se expande en distintos puntos de la Argentina.

Por su parte, protagonista del espectáculo en Mar del Plata (de jueves a domingo en el Teatro Roxy) y lunes y martes en distintos puntos de la Costa, Ginette lo describe como un show que “propone algo mucho más profundo que la sexualidad visual”.

La ex modelo y actriz, que viene de girar con un elenco de 13 artistas en escena y coreografías nuevas de Mati Napp, repasa su llegada al proyecto -un pedido suyo a Muscari- y comparte con BigBang su ritual artístico inamovible: llegar dos horas antes al teatro para ir entrando en clima.

“Me encanta tomarme ese tiempo para prepararme y sobre todo percibir cómo están los técnicos, saber cómo están todos. Una de las características de este elenco es que es un equipo. Nosotros tenemos mucha conjunción, contacto los unos con los otros y ni hablar los que estuvimos juntos en la gira”, subraya.

Y, desde la Feliz, donde se prepara para una nueva tanda de funciones a sala llena, completa: “Amo Mar del Plata y vuelvo después de 4 años porque lo último que hice fue una comedia con Jorge Martínez y Adriana Salgueiro. Uno de mis momentos más especiales es el de entrar en contacto con mis compañeros detrás del escenario antes de arrancar cada función”.

-Muchos de los convocados a “Sex” se muestran más reticentes ante la propuesta. En tu caso, sucedió lo opuesto...

-Sí, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Yo conocí a Muscari trabajando en “La Casa de Bernarda Alba” donde me dirigió y lo disfruté muchísimo. Y fui a ver “Sex” en 2019 cuando recién arrancó y me encantó. Cuando salí lo llamé y le dije: ‘José, por favor, teneme en cuenta porque tengo muchas ganas de hacerlo’.

-¿Siempre fuiste open mind?

-Siempre fui muy open mind. Tal vez por mi historia familiar, no sé. Creo que tu energía te lleva a los lugares donde están las oportunidades para evolucionar y crecer.

-¿En tu carrera sos de buscar esos saltos?

-En las elecciones que hice, siempre fue así. Yo trabajo para otro y es una relación interactiva y siempre para mí fue un norte que el otro sienta que puede, que la diversión está en abrir la cabeza y en permitirse sentir determinadas cosas.

-Dijiste que la sexualidad para vos va más allá de lo físico y de los cuerpos. ¿Es parte del secreto de “Sex”?

-Para mí el principal órgano sexual es la cabeza. El cerebro y el espíritu. La sexualidad para mí está relacionada con la capacidad de crear, de imaginar mundos, situaciones. “Sex” es un espectáculo que propone algo mucho más profundo que la sexualidad visual.

-Uno de los cuadros más jugados lo tenes con Martín Salwe. ¿Cómo fue congeniar con él sin conocerlo?

-Martín es muy joven, muy profesional y está muy bien predispuesto. No tuvo ningún prurito y lo charlamos antes. Yo no tengo temas ni problemas tampoco. Estoy haciendo “Sex”, no estoy haciendo “Shakespeare”. No por desmerecer uno o el otro. Este es un espectáculo muy físico y yo puse el cuerpo con Martín. Ambos tenemos clarísimo que es algo que sucede ahí y lo que pasa en “Sex” queda en “Sex”.

-¿Hacer “Sex” estando en pareja hubiese sido un problema?

-Probablemente hubiera habido alguna cosita. Yo no le presto atención a esas cosas porque comprendo cómo son las reglas del juego de esta profesión y lo que sucede arriba de un escenario. Pero la verdad es que me siento más cómoda y más libre porque no tengo pareja. Porque no tengo a quién explicarle nada. Amo mi libertad, no me gusta que me condicionen, no me gusta rendirle cuentas a nadie o sentir que hay una mala interpretación de las reglas del juego.

-¿Cambiaron tus hábitos de entrenamiento y alimentación en relación a tu rendimiento en la obra?

-No cambié demasiado mis hábitos en cuanto al ejercicio. Sí siempre estoy buscando formas de estar más sana y de trabajar sobre mi salud. Hace dos meses estoy probando la dieta Keto que está buenísima, no solamente por lo físico sino para tu cerebro. También hago yoga y pesas con un profesor de gimnasio, que es ex bailarín de ballet mexicano que vive en Argentina.

-¿Es verdad que tenías otros planes en España y dejaste todo por hacer esta obra?

-Sí, en marzo estaba con la cabeza en otra cosa, yéndome a España porque yo además pinto. Me iba a exponer a Madrid y cancelé los pasajes.

-¿Te gustaría retomar la pintura?

-Sí, estos últimos días me dieron muchas ganas. Tengo mucho material en Buenos Aires de hojas y lápices y me da no sé qué ir a comprar cosas nuevas acá. Pero estoy muy tentada de comprarme un block porque tengo muchas ganas de ponerme a pintar de vuelta.