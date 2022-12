BBN mano a mano con Bob Esponja: "Pintamos toda la casa....¿qué es eeeeeeeeeeso?"

Vive en una piña debajo del mar

Bob Esponja

Su cuerpo absorbe y sin estallar

Bob Esponja

El mejor amigo que podrías desear

Bob Esponja

Y como a un pez, le es facil flotar

Bob Esponja

¡Todos!

Bob Esponja

Bob Esponja

Bob Esponja

Él es Bob Esponja ♪♪♪

Con una amplia experiencia de 30 años en la industria, el actor de doblaje venezolano Luis Carreño disfruta del increíble momento que atraviesa gracias al gran reconocimiento que recibe de parte de sus seguidores. Y es que, para la sorpresa de pocos ya, se convirtió hace años en la voz del icónico personaje Bob Esponja y, desde entonces, su popularidad alcanzó marcas impensadas en la industria del doblaje.

Pero la esponja que vive debajo del mar, no fue su único personaje al cual le ha prestado su voz, logrando una conexión inigualable con chicos y grandes por igual. Entre sus personajes podemos destacar a "Perro" en CatDog; la segunda voz de Max Steel en la serie homónima y sus películas; Martín Mystery en la serie homónima y Tres espías sin límite.

También prestó su voz a "El Undécimo Doctor" (Matt Smith) en Doctor Who y llegó a un clásico de todos los tiempos: Edward Nygma / El Acertijo en Batman en la serie animada (segunda serie). Sin dejar de nombrar a los personajes que están pronto por salir y que lo van a llevar a giras interminables donde piensa y promete recorrer toda América Latina y sus alrededores, según nos contó en el mano a mano que tuvo con BigBang.

En una charla íntima, Luis Carreño nos contó cómo comenzó a hacer doblaje en 1992 a la edad de 16 años para Etcétera Group en la telenovela brasileña Pantanal con el personaje de Reno y desde ahí no paró de cosechar éxitos. Sin embargo, este histórico actor ha tenido que enfrentar una serie de cuestionamientos de sus propios seguidores con respecto a su trabajo como actor de Doblaje de Bob Esponja alegando que su voz ya no se parece a la de las primeras temporadas.

A lo que Luis les responde que siempre le ha puesto su impronta y el personaje tiene el mismo espíritu, prestando su voz de la misma manera durante todos los años del personaje al igual que todos los personajes que tanta gloria le dieron. Algo para destacar de Luis es su amabilidad y buena predisposición con el público que después de tantas horas de esperar en la Comi-Con pudieron hablar con él, al igual que tomarse fotos y hasta pedirles saludos por video con la frase que se convirtió en meme este 2022: "Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea.... ¿Qué es eeeeeeeeeeeeso?".

¿Qué otros personajes aparte de Bob Esponja estuviste haciendo o vas a hacer próximamente?

- Bueno, Bob Esponja por supuesto está activo, está andando y actualmente estamos haciendo un videojuego y estamos haciendo la segunda temporada de "Campamento Coral". También estamos haciendo la sexta temporada de My Hero Academia y de los shows nuevos uno de los que más me gusta es "Dino Ranch" que es de Disney, donde interpretó al papá de los chicos, me gusta mucho ese show y ahora estamos grabando su segunda temporada. También estamos haciendo series, películas y distintos proyectos.

Antes de Bob Esponja tenían otros personajes ¿Cuáles eran?

- Si, Perro en CatDog, Max Steel de Mystery, Marc Cram en Kenan y Kel, DJ Jazz Man en Beyblade, en realidad muchos personajes que gracias a dios en 30 años de carrera vas interpretando.

¿Eso te llevó a muchas giras no?

- Si, ahora con esta experiencia de las Comi-Con estamos recorriendo todo el continente, la promesa es recorrer desde el río grande en México hasta la Patagonia Argentina, recorrer cada ciudad y cada rincón de toda América Latina para abrazar a las audiencias, ya vamos para 3 años en este andar. Este año estuvimos visitando más de 16 países y el año que viene ya la gente se está empezando a llenar también.

Es muy bueno lo que haces, seguramente harás miles de personajes más y visitaras miles de ciudades ¿no?

- Sí, claro, es el contacto y conocernos hablar de las series que marcaron nuestra infancia

¿Imagino que todo el mundo te está pidiendo la frase de Bob Esponja no?

- Digamos "pintemos la casa" por favor. Es un placer haber compartido contigo y cortemos la entrevista porque de aquí nos vamos a: Pintamos toda la casa, ¿Qué es eeeeeeeeeeso?